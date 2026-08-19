Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επίσημη διερεύνηση της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) στη Σίφνο, με την πτώση ελικοπτέρου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων. Πρόκειται για τον 53χρονο Έλληνα χειριστή και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Η διερεύνηση από τους εμπειρογνώμονες αναμένεται να είναι καθοριστική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τα αίτια της συντριβής.

Οι έρευνες των εμπειρογνωμόνων στο σημείο της συντριβής

Το σημείο της συντριβής στη Σίφνο παραμένει αποκλεισμένο, καθώς στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών βρίσκονται στο νησί από χθες το απόγευμα. Οι ειδικοί πραγματοποιούν αυτοψία και συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, με στόχο να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε της πτώσης.

Οι εμπειρογνώμονες αναμένεται να εξετάσουν εντός της ημέρας λεπτομερώς την κατάσταση του ελικοπτέρου. Υπάρχει το ενδεχόμενο τμήματά του να μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο για περαιτέρω τεχνικό έλεγχο. Η έρευνα στο νησί εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης και η οδηγία της ΑΠΑ

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στον ουραίο έλικα του ελικοπτέρου. Το συγκεκριμένο εξάρτημα συμβάλλει στον έλεγχο της περιστροφής του αεροσκάφους γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του και θεωρείται κρίσιμο για τη σταθερότητα και την κατεύθυνση.

Λόγω αυτής της εκτίμησης, μετά την πτώση στη Σίφνο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) εξέδωσε επείγουσα οδηγία για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206. Η οδηγία ζητά τη διενέργεια ελέγχων πριν από κάθε πτήση, οι οποίοι περιλαμβάνουν οπτικό και λειτουργικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ο πτέραρχος ε.α. Κώστας Ιατρίδης εκτίμησε ότι η συντριβή οφείλεται σε ακαριαία μηχανική βλάβη στο ουραίο στροφείο, καθώς αν αυτό πάθει βλάβη, το ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται πέριξ του άξονα πολύ γρήγορα, χάνεται απότομα ο έλεγχος και ο χειριστής δεν μπορεί να το ελέγξει, ειδικά όταν δεν υπάρχει ύψος.

Ιατροδικαστικές εξετάσεις και μαρτυρίες

Παράλληλα με τις έρευνες στο σημείο της συντριβής, οι σοροί των τριών θυμάτων μεταφέρθηκαν σήμερα στην Αθήνα για τη διενέργεια ιατροδικαστικών εξετάσεων. Στην πρωτεύουσα βρίσκονται ήδη συγγενείς των δύο Βρετανών, προκειμένου να προχωρήσουν στη διαδικασία αναγνώρισης.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν προηγήθηκε κάποιο ιατρικό περιστατικό ή παθολογικό αίτιο που ενδεχομένως επηρέασε τον πιλότο. Σημαντική θεωρείται και η μαρτυρία του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος εξετάστηκε από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρακολούθησε την προσέγγιση του ελικοπτέρου και είδε το αεροσκάφος να χάνει απότομα ύψος και στη συνέχεια να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, πριν συντριβεί στην περιοχή πίσω από το ελικοδρόμιο.

Η μαρτυρία του γιατρού και η κατάσταση των σορών

Ο γενικός γιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, Εμμανουήλ Σωμαράκης, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν στο σημείο της τραγωδίας. Ο κ. Σωμαράκης δήλωσε πως «τα σώματα των θυμάτων ήταν ακέραια, δεν έφεραν διαμελισμούς». Πρόσθεσε ότι αυτό σημαίνει πως η πρόσκρουση, παρά τη σφοδρότητά της, ήταν σχετικώς ομαλή. Κατά την εκτίμησή του, αν δεν είχε ξεσπάσει η καταστροφική πυρκαγιά, οι άνθρωποι αυτοί θα ζούσαν σήμερα, ενδεχομένως με σοβαρά τραύματα, αλλά θα είχαν σωθεί.

Η πτώση του ελικοπτέρου ήταν βίαιη, όμως το καταστροφικό χτύπημα ήρθε δευτερόλεπτα μετά, καθώς το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι πρώτοι διασώστες αντίκρισαν δύο σορούς απανθρακωμένες στα συντρίμμια και μία τρίτη σε μικρή απόσταση, 5 έως 7 μέτρα μακριά από το κουφάρι του ελικοπτέρου. Εκτιμάται ότι ο άνθρωπος αυτός εκτινάχθηκε ή πάλεψε να απομακρυνθεί μέσα στις φλόγες, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο σημείο. Ο κ. Σωμαράκης στηλίτευσε επίσης τη γραφειοκρατική καθυστέρηση που σημειώθηκε, καθώς οι τοπικές αρχές και το ιατρικό προσωπικό παρέμειναν στο σημείο για περισσότερες από έξι ώρες, αναμένοντας την τυπική εντολή εισαγγελέα και ιατροδικαστή για την περισυλλογή των σορών.

Πηγή: Topontiki