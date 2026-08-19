Για «εμμονική ζέστη» το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι Γιώργος Τσατραφύλλιας και Γιάννης Καλλιάνος. Μετά από μια περίοδο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ο καιρός αναμένεται να αλλάξει ξανά, φέρνοντας υψηλές θερμοκρασίες που ενδέχεται να αποκτήσουν μεγάλη διάρκεια και επιμονή, με πιθανά επεισόδια καύσωνα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «εμμονική ζέστη» το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σε νέα του ανάρτηση, επισημαίνει ότι το τρίτο δεκαήμερο του μήνα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα θερμό, με τις υψηλές θερμοκρασίες να παρουσιάζουν μεγάλη διάρκεια και επιμονή.

Ο υδράργυρος φαίνεται πως θα παραμείνει για αρκετές ημέρες πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται μέσα σε αυτό το διάστημα να καταγραφούν ακόμη και επεισόδια καύσωνα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κατά τόπους σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Ο κ. Τσατραφύλλιας σημειώνει ότι θα επανέλθει με περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του φαινομένου.

Οι εκτιμήσεις του Γιάννη Καλλιάνου

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σχολιάζει χαρακτηριστικά πως «ό,τι δεν έκανε ο καιρός όλο το καλοκαίρι, θα το κάνει το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου». Όπως αναφέρει, το φετινό καλοκαίρι κύλησε μέχρι στιγμής σχετικά ήπια για τη χώρα μας, χωρίς πολλές και παρατεταμένες εξάρσεις πολύ υψηλών θερμοκρασιακών τιμών.

Φαίνεται όμως ότι ένα σημαντικό μέρος της ζέστης που δεν βιώσαμε μέσα στο καλοκαίρι ενδέχεται να το βιώσουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Ήδη από την Πέμπτη 20 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου σε τοπικό επίπεδο.

Σημαντική άνοδος και θερμοκρασίες ανά περιοχή

Η πιο ουσιαστική άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται ότι θα ξεκινήσει από το Σάββατο 22 Αυγούστου και στη συνέχεια, διότι θερμότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας. Το Σάββατο, την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα, στις θερμότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό αφορά κυρίως τη Θεσσαλία, πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου, όπως και τμήματα της δυτικής Στερεάς. Στην Αθήνα, η θερμοκρασία όλες αυτές τις ημέρες θα φτάνει τους 38 περίπου βαθμούς Κελσίου.

Πιθανή κορύφωση και διάρκεια του φαινομένου

Από την Τρίτη 25 Αυγούστου και στη συνέχεια, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν αποκλείονται τότε θερμοκρασίες 40 με 41 βαθμών Κελσίου και πιθανώς τοπικά ακόμη και υψηλότερες, ίσως και 42 βαθμούς στις πιο ευπαθείς στη ζέστη περιοχές.

Ωστόσο, αυτό το σενάριο δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», καθώς υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα στα προγνωστικά μοντέλα τόσο ως προς την κορύφωση όσο και ως προς τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου καύσωνα. Δεν διαφαίνεται μια ζέστη δύο ή τριών ημερών, αλλά μία πιθανώς παρατεταμένη θερμή περίοδος. Κάποια σενάρια τη διατηρούν μέχρι τις 26 με 27 Αυγούστου, ενώ άλλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι υψηλές θερμοκρασίες να μας συνοδεύσουν μέχρι και το τέλος του μήνα ή ακόμα και στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.

Η γενική πρόγνωση για τις επόμενες ώρες

Για τις επόμενες ώρες, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Αυτές οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα νότια, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Πηγή: Reader