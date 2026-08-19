Οι έρευνες για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο συνεχίζονται

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στη Σίφνο οι έρευνες και οι αυτοψίες για τη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στην τραγική πτώση του ελικοπτέρου. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων: του 53χρονου πιλότου και ενός νιόπαντρου ζευγαριού που είχε μισθώσει το ελικόπτερο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες διαδικασίες για τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη καταθέσεων, με τη συμμετοχή ειδικών κλιμακίων.

Οι έρευνες σε εξέλιξη στη Σίφνο

Οι διαδικασίες προανάκρισης από την Ελληνική Αστυνομία έχουν ήδη ξεκινήσει, περιλαμβάνοντας τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη καταθέσεων από πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν πληροφορίες για το περιστατικό. Από χθες το απόγευμα, εμπειρογνώμονες έχουν φτάσει στο νησί προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στον τόπο του δυστυχήματος.

Συγκεκριμένα, στις έρευνες συμμετέχουν τρεις εμπειρογνώμονες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και δύο εμπειρογνώμονες από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ). Οι ειδικοί αυτοί άρχισαν τις έρευνες στον χώρο από το πρωί, ο οποίος παραμένει αποκλεισμένος και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στη Σίφνο από τη Νάξο.

Συλλογή στοιχείων και καταθέσεις μαρτύρων

Παράλληλα με τις αυτοψίες, στον χώρο της συντριβής πραγματοποιείται έρευνα και από κλιμάκιο του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Σύρου, το οποίο μετέβη στο νησί από χθες το βράδυ. Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, έχουν συγκεντρώσει όλα τα βίντεο που έχουν καταγράψει την πτώση του ελικοπτέρου. Τα βίντεο αυτά θα μελετηθούν από ειδικούς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την πορεία και τις συνθήκες της πτώσης.

Ήδη έχει ξεκινήσει η λήψη καταθέσεων από πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση. Μεταξύ αυτών που έχουν καταθέσει είναι ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου της Σίφνου, κοντά στο οποίο συνετρίβη το ελικόπτερο. Επίσης, έχουν καταθέσει και υπάλληλοι της εταιρείας στην οποία ανήκε το ελικόπτερο τύπου Bell 206, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια ως αεροταξί. Θα συγκεντρωθούν, επιπλέον, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την πτήση του ελικοπτέρου από το ελικοδρόμιο του Μαρκόπουλου Αττικής, από όπου απογειώθηκε με προορισμό τη Σίφνο.

Μεταφορά σορών και ενημέρωση πρεσβείας

Σχετικά με τα θύματα, έχει ενημερωθεί η βρετανική πρεσβεία για τον θάνατο του νιόπαντρου ζευγαριού, δεδομένου ότι επρόκειτο για Βρετανούς πολίτες. Μετά από σχετική παραγγελία εισαγγελέα, οι τρεις σοροί μεταφέρονται σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά. Εκεί θα πραγματοποιηθεί νεκροτομή και οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι ενέργειες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την επιστημονική διευκρίνιση των αιτιών θανάτου των τριών επιβαινόντων. Η μεταφορά των σορών γίνεται με ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως ορίστηκε από την εισαγγελική εντολή.

Πιθανές εκδοχές για την τραγωδία

Οι αρχές εξετάζουν δύο πιθανότερες εκδοχές για την πτώση του ελικοπτέρου, λαμβάνοντας υπόψη και τις εικόνες που έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Τα βίντεο αυτά δείχνουν το ελικόπτερο να στριφογυρίζει στον αέρα λίγο πριν την προσγείωση. Οι δύο βασικές υποθέσεις που εξετάζονται είναι είτε να υπήρξε κάποια βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου, είτε να έπαθε κάτι ο πιλότος κατά τη διάρκεια της πτήσης ή λίγο πριν την πτώση.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί έχουν ζητήσει, ή πρόκειται να ζητήσουν, στοιχεία από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που μπορούν να συνδράμουν στην έρευνα. Συγκεκριμένα, έχουν ζητηθεί πληροφορίες από την ΕΜΥ σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ώρα της πτώσης του ελικοπτέρου. Επίσης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ήδη ολοκληρώσει την έκθεση αυτοψίας της, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην πλήρη εικόνα του δυστυχήματος.

Πηγή: Newsbeast