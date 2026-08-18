Φωτιά στα Κόμαρα Έβρου: Κινητοποίηση δυνάμεων με εναέρια και επίγεια μέσα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 18 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κόμαρα του Έβρου, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 14:00, ξεκινώντας μια ευρεία επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν τόσο επίγειες δυνάμες όσο και εναέρια μέσα, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς.

Άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων

Αμέσως μετά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης, ξεκίνησε η κινητοποίηση των δυνάμεων. Αρχικά, στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα, προκειμένου να αναλάβουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή ενισχύθηκαν σταδιακά, φτάνοντας τους 18 πυροσβέστες. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί συνολικά έξι οχήματα. Επιπλέον, στις επιχειρήσεις συμμετέχει μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, ενώ σε άλλη αναφορά γίνεται λόγος για την παρουσία μιας ομάδας πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Εναέρια συνδρομή και υποστήριξη

Στην προσπάθεια κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στα Κόμαρα Έβρου, πέρα από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρεί και ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το εναέριο μέσο συνδράμει καθοριστικά στην επιχείρηση, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς σε δύσβατα σημεία.

Παράλληλα, το έργο της πυρόσβεσης ενισχύεται και από μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συνδρομή των μηχανημάτων αυτών είναι σημαντική για τη διάνοιξη δρόμων πρόσβασης, τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων στο πεδίο.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει το έργο της συλλογής στοιχείων και της εξέτασης όλων των παραμέτρων του συμβάντος.

Η παρουσία του Ανακριτικού Κλιμακίου υπογραμμίζει τη σημασία που δίνεται στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στην αγροτοδασική έκταση των Κομάρων, καθώς και στην αναζήτηση τυχόν ευθυνών.

Η περιοχή του συμβάντος

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 18 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση που βρίσκεται στην περιοχή Κόμαρα του Έβρου. Η συγκεκριμένη τοποθεσία, λόγω της φύσης της, συνδυάζει στοιχεία αγροτικών καλλιεργειών με δασικές εκτάσεις, καθιστώντας την αντιμετώπιση της φωτιάς ιδιαίτερα σύνθετη.

Οι δυσκολίες που προκύπτουν από το ανάγλυφο και τη βλάστηση της αγροτοδασικής ζώνης των Κομάρων απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και συντονισμένες ενέργειες από όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις, τόσο για την πλήρη κατάσβεση όσο και για την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων τις επόμενες ώρες.

Πηγή: Reader