Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα το απόγευμα στη Σίφνο, όταν ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Ανάμεσα στα θύματα είναι ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, το οποίο βρισκόταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος, καθώς και ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, με τις πρώτες ενδείξεις να στρέφονται σε πιθανό μηχανικό πρόβλημα.

Η τραγωδία και τα θύματα

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας, στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου. Το ελικόπτερο, τύπου Augusta Bell-206, λειτουργούσε ως ταξί και μετέφερε τους δύο Βρετανούς επιβάτες.

Οι τρεις νεκροί είναι ο 31χρονος Alexander Cromie και η 30χρονη σύζυγός του Marie Ebert, οι οποίοι είχαν ναυλώσει το ελικόπτερο για να μεταβούν στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι τους. Τη ζωή του έχασε επίσης ο 53χρονος χειριστής του ελικοπτέρου, Γιώργος Ράικος. Η εταιρεία Blackstone, όπου εργαζόταν ο Alexander Cromie ως αντιπρόεδρος στον τομέα Private Wealth Solutions στο Λονδίνο, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο του στελέχους της και της συζύγου του, αναφέροντας ότι γιόρταζαν το ταξίδι του μέλιτος.

Οι τελευταίες στιγμές πριν την πτώση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος χειριστής Γιώργος Ράικος είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου περίπου ένα τέταρτο πριν τη συντριβή. Είχε ενημερώσει ότι κατευθυνόταν για προσγείωση στο ελικοδρόμιο που βρίσκεται στα Εξάμπελα.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα στον αέρα, πριν χάσει ύψος και συντριβεί σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο. Αμέσως μετά την πρόσκρουση στο έδαφος, εκδηλώθηκε φωτιά, με αποτέλεσμα οι τρεις σοροί να εντοπιστούν απανθρακωμένες. Το βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει το ελικόπτερο να περιστρέφεται λίγο πριν την πτώση θεωρείται καθοριστικό στοιχείο για την έρευνα.

Τα σενάρια για τα αίτια της συντριβής

Οι πραγματογνώμονες αναλύουν το βίντεο της συντριβής και εξετάζουν διάφορα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας. Οι πρώτες ενδείξεις, σύμφωνα με πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, παραπέμπουν σε μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο, με το τεχνικό πρόβλημα να φαίνεται ότι εντοπίζεται στον ουραίο έλικα.

Ο ουραίος έλικας είναι κρίσιμος για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του ελικοπτέρου, καθώς συμβάλλει στην αντιστάθμιση της περιστροφής που προκαλεί το κύριο στροφείο. Ωστόσο, ο αεροναυπηγός και ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραϊωσηφίδης ανέφερε ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ανθρώπινο λάθος, κάποιο γενικό μηχανολογικό – πτητικό πρόβλημα, ακόμα και την πιθανότητα ο πιλότος να έχασε τις αισθήσεις του και κατά συνέπεια τον έλεγχο του μοιραίου ελικοπτέρου.

Οι έρευνες και η ταυτοποίηση των θυμάτων

Την πραγματογνωμοσύνη για το αεροπορικό δυστύχημα έχει αναλάβει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), μετά από σχετική εντολή της Εισαγγελίας Σύρου. Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει προανακριτικές έρευνες, με κλιμάκιο της Πυροσβεστικής να έχει πραγματοποιήσει ήδη μια πρώτη επιτόπια αυτοψία στο σημείο του δυστυχήματος νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Για την επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων, θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή και στις τρεις σορούς, ενώ λόγω της απανθράκωσης, η αναγνώριση θα γίνει μέσω της μεθόδου της αντιπαραβολής DNA. Καθώς δεν υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα του ζευγαριού στην Ελλάδα, αναμένεται συνεργασία με την αρμόδια πρεσβεία της Αγγλίας. Τα οικεία πρόσωπα του 53χρονου πιλότου έχουν ήδη ενημερωθεί για τον χαμό του. Στις έρευνες συνδράμουν ενισχύσεις από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, καθώς και δύο στελέχη από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα μεταβεί στη Σίφνο. Το πόρισμα των πραγματογνωμόνων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ. και στη συνέχεια η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Σύρου. Η ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται να απαιτήσει εύλογο χρονικό διάστημα.

Πηγή: Ieidiseis