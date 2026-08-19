Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Επιστρέφει με έντονη γαλλική σφραγίδα

Το πολύπαθο σχέδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με έντονη γαλλική σφραγίδα. Η προσδοκία είναι ότι η εμπλοκή του Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να ξεκλειδώσει ένα έργο που βρέθηκε επανειλημμένα αντιμέτωπο με οικονομικά αδιέξοδα, τεχνικές δυσκολίες και κυρίως την τουρκική αμφισβήτηση. Η είσοδος της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector αλλάζει τη μετοχική και γεωπολιτική σύνθεση του εγχειρήματος.

Η γαλλική σφραγίδα και οι νέοι μέτοχοι

Στις 5 Αυγούστου, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία με την οποία η Meridiam απέκτησε το 66% της εταιρείας Great Sea Interconnector. Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το 34% της εταιρείας, καθώς και την τεχνική ηγεσία και τον κεντρικό ρόλο στη μελλοντική λειτουργία της διασύνδεσης. Η είσοδος της γαλλικής εταιρείας θεωρείται κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα για την πορεία του έργου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την είσοδο της Meridiam «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης», υπογραμμίζοντας την ευρωπαϊκή και στρατηγική σημασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Παράλληλα με την υπογραφή της συμφωνίας για τη μετοχική σύνθεση, ο ΑΔΜΗΕ, η GSI και η Nexans υπέγραψαν μια τριμερή συμφωνία, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση των εργασιών. Πρώτη προτεραιότητα αυτής της συμφωνίας είναι η ολοκλήρωση των ερευνών του θαλάσσιου πυθμένα.

Οικονομικές λεπτομέρειες και επενδύσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η Meridiam κατέβαλε περίπου 3,05 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 66% της εταιρείας Great Sea Interconnector. Πέρα από το τίμημα της εξαγοράς, η γαλλική εταιρεία αναλαμβάνει να διαθέσει περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό θα δοθεί με τη μορφή δανειακής χρηματοδότησης και προορίζεται για τις πρώτες κρίσιμες εργασίες του έργου.

Οι εργασίες αυτές αφορούν κυρίως τις νέες θαλάσσιες έρευνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της διασύνδεσης. Το πραγματικό βάρος της συμφωνίας, επομένως, δεν βρίσκεται τόσο στο τίμημα της εξαγοράς όσο στο επιχειρηματικό, χρηματοδοτικό και γεωπολιτικό ρίσκο που αναλαμβάνει ο γαλλικός όμιλος με την εμπλοκή του στο συγκεκριμένο εγχείρημα.

Το «Team France» στην υλοποίηση του έργου

Η εμπλοκή της Γαλλίας στο έργο δεν περιορίζεται μόνο στην Meridiam. Η Nexans, επίσης γαλλική εταιρεία, διαθέτει ήδη το συμβόλαιο ύψους περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή και την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Αυτό ενισχύει την παρουσία γαλλικών συμφερόντων σε κρίσιμα στάδια του έργου.

Εξετάζεται, μάλιστα, το ενδεχόμενο οι τελικές βυθομετρήσεις να ανατεθούν επίσης σε γαλλική εταιρεία ή κοινοπραξία, αντί της ιταλικής NextGeo και του πλοίου «Ievoli Relume». Με αυτόν τον τρόπο, γύρω από το έργο διαμορφώνεται ένα ιδιότυπο «Team France». Αυτό το «Team France» περιλαμβάνει τη Meridiam στη μετοχική και χρηματοδοτική ηγεσία, τη Nexans στην κατασκευή, πιθανώς γαλλικά ερευνητικά πλοία στη θάλασσα και το Ελιζέ στην πολιτική και διπλωματική υποστήριξη.

Ενδεικτική αυτής της υποστήριξης ήταν η δημόσια αναφορά του επικεφαλής της Meridiam, Τιερί Ντεό, ο οποίος δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος υποστηρίζει θερμά το έργο και του τηλεφωνεί «καθημερινά» γι’ αυτό. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το επίπεδο της πολιτικής στήριξης από την πλευρά της Γαλλίας.

Η κρίσιμη δοκιμασία στη θάλασσα

Παρά τις υπογραφές και τις οικονομικές δεσμεύσεις, η πραγματική δοκιμασία για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν θα γίνει στα γραφεία ούτε στις τελετές υπογραφής. Αντιθέτως, η κρίσιμη φάση θα εκδηλωθεί στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κάσου και της Καρπάθου. Εκεί, τα ερευνητικά πλοία θα επιχειρήσουν να ολοκληρώσουν τις βυθομετρήσεις, ένα στάδιο που θεωρείται καθοριστικό για την πρόοδο του εγχειρήματος.

Το έργο βρέθηκε επανειλημμένα αντιμέτωπο με την τουρκική αμφισβήτηση στο παρελθόν, γεγονός που προσθέτει μια γεωπολιτική διάσταση στις τεχνικές δυσκολίες. Μετά τις υπογραφές των συμφωνιών, ακολούθησαν, σύμφωνα με πληροφορίες του κυπριακού «Φιλελεύθερου», τηλεφωνικές διαβουλεύσεις, οι οποίες ενδεχομένως να σχετίζονται με τις εξελίξεις γύρω από το έργο και τις προκλήσεις που αναμένονται.

Πηγή: Topontiki