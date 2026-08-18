Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ ενόψει της μετακόμισης στη Γερμανία

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επισκέφθηκε την Τρίτη την προπόνηση του ΠΑΟΚ, προκειμένου να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες, τους προπονητές και τους ανθρώπους της ομάδας που τον ανέδειξε. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός είναι πλέον και τυπικά παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ρυθμίζοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν μετακομίσει μόνιμα στη Γερμανία για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Το κλίμα κατά την αποχαιρετιστήρια επίσκεψη χαρακτηρίστηκε συναισθηματικά φορτισμένο.

Η αποχαιρετιστήρια επίσκεψη στη Μεσημβρία

Το πρωί της Τρίτης (18/8), ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έδωσε το «παρών» στην προπόνηση του «δικεφάλου του Βορρά» στη Μεσημβρία. Η επίσκεψη αυτή είχε ως σκοπό να πει «αντίο» στους πρώην συμπαίκτες του, στους προπονητές του και σε όλο το προσωπικό της ομάδας του ΠΑΟΚ, η οποία συνέβαλε στην ανάδειξή του ως ποδοσφαιριστή. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποτελεί το πρόσωπο των ημερών, θέλησε να αποχαιρετήσει την «οικογένειά» του στον ΠΑΟΚ πριν αναχωρήσει για τη Βεστφαλία.

Η παρουσία του 23χρονου παίκτη στην προπόνηση σηματοδότησε το τέλος της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ, ένα σύλλογο με τον οποίο συνδέθηκε στενά και από τον οποίο ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία. Η στιγμή του αποχαιρετισμού ήταν ιδιαίτερη για όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς ο Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρας του.

Το μεγάλο άλμα στην καριέρα του

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι και τυπικά, από χθες (17/8), παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η μεταγραφή αυτή σηματοδοτεί ένα μεγάλο άλμα στην καριέρα του 23χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος πλέον ετοιμάζεται να αγωνιστεί σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αυτή την περίοδο, ο παίκτης ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν τη μετακόμισή του στη Γερμανία, προτού εγκατασταθεί μόνιμα για να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της επαγγελματικής του πορείας.

Η πώλησή του από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ έχει προκαλέσει αίσθηση στον ελληνικό αθλητικό χώρο. Ο Κωνσταντέλιας, έχοντας αναδειχθεί μέσα από τις τάξεις του «δικεφάλου του Βορρά», αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη και αναζητά νέες προκλήσεις στο εξωτερικό, σε μια ομάδα με υψηλές απαιτήσεις και διεθνή αναγνώριση.

Συναισθηματικά φορτισμένο το κλίμα αποχαιρετισμού

Το κλίμα κατά την αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του Γιάννη Κωνσταντέλια στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ήταν συναισθηματικά φορτισμένο. Ολόκληρη η ομάδα, συμπαίκτες και προπονητές, βίωσαν την αποχώρηση του νεαρού παίκτη, ο οποίος θεωρείται ένα από τα αγαπημένα παιδιά των φίλων του ΠΑΟΚ. Οι στιγμές αυτές ήταν γεμάτες συγκίνηση, καθώς ο Κωνσταντέλιας αποχαιρετούσε το περιβάλλον που τον στήριξε και τον ανέδειξε.

Η αποχώρηση ενός τόσο σημαντικού και αγαπητού παίκτη είναι πάντα δύσκολη για έναν σύλλογο και τους φιλάθλους του. Το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας επέλεξε να επισκεφθεί προσωπικά την προπόνηση για να πει «αντίο» υπογραμμίζει τους ισχυρούς δεσμούς που είχε αναπτύξει με την ομάδα και τους ανθρώπους της.

Οι αντιδράσεις των φίλων του «δικεφάλου του Βορρά»

Η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, πέρα από την αίσθηση που προκάλεσε, έχει δημιουργήσει και μεγάλο εκνευρισμό στους φίλους του «δικεφάλου του Βορρά». Ο Κωνσταντέλιας, ως «αγαπημένο παιδί» των οπαδών, αποτελούσε ένα σημαντικό κεφάλαιο για την ομάδα, και η αποχώρησή του δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από όλους.

Παρά τον εκνευρισμό, η μεταγραφή αυτή αναγνωρίζεται ως ένα μεγάλο βήμα για την καριέρα του ίδιου του παίκτη. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας παραμένει το πρόσωπο των ημερών, καθώς η πορεία του παρακολουθείται στενά τόσο από τους υποστηρικτές του ΠΑΟΚ όσο και από τον ευρύτερο αθλητικό κόσμο.

Πηγή: Enikos