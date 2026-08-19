Τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά στις 27 Αυγούστου

Σημαντική ημερομηνία για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης αποτελεί η 27η Αυγούστου, καθώς τότε θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η νέα αυτή γραμμή θα προσθέσει πέντε νέους σταθμούς στο δίκτυο της πόλης, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου κατασκευών του Μετρό Θεσσαλονίκης. Με την προσθήκη της επέκτασης, το μετρό θα διαθέτει πλέον 18 σταθμούς και δύο γραμμές, δημιουργώντας ένα μικρό δίκτυο που αναμένεται να εξυπηρετήσει ένα μεγάλο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Οι νέοι σταθμοί και το ολοκληρωμένο δίκτυο

Η επέκταση προς την Καλαμαριά περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς, οι οποίοι είναι οι εξής: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Αυτοί οι σταθμοί έρχονται να προστεθούν στο υφιστάμενο δίκτυο, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο κατασκευών του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες για το Μετρό Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν το 2006, ενώ η επέκταση προς την Καλαμαριά ξεκίνησε το 2013. Με τη λειτουργία της νέας γραμμής, η πόλη θα αποκτήσει το πρώτο της μικρό δίκτυο μετρό, το οποίο θα αποτελείται από 18 σταθμούς και δύο γραμμές.

Η διαδρομή των δύο γραμμών

Το νέο δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει δύο γραμμές, τη βασική και τη γραμμή Καλαμαριάς. Οι δύο αυτές γραμμές θα μοιράζονται τους πρώτους έντεκα σταθμούς, ξεκινώντας από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και φτάνοντας μέχρι την 25ης Μαρτίου.

Από τον σταθμό της 25ης Μαρτίου, η βασική γραμμή θα συνεχίζει με δύο επιπλέον σταθμούς, τη Βούλγαρη και τη Νέα Ελβετία, όπου θα είναι και ο τερματικός της σταθμός. Αντίστοιχα, η γραμμή Καλαμαριάς θα συνεχίζει από την 25ης Μαρτίου με τους πέντε νέους σταθμούς, με τέρμα τη Μίκρα.

Σημαντικές αλλαγές για τους επιβάτες

Με την έναρξη λειτουργίας της νέας γραμμής, οι επιβάτες θα πρέπει να επιλέγουν προσεκτικά την διαδρομή που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Αυτό σημαίνει ότι στον σταθμό της 25ης Μαρτίου θα είναι απαραίτητο να προσέχουν την κατεύθυνση του συρμού.

Σε περίπτωση που ένας επιβάτης επιλέξει λανθασμένη κατεύθυνση, θα χρειαστεί να περιμένει τον επόμενο συρμό με κατεύθυνση προς Νέα Ελβετία, αν επιθυμεί να συνεχίσει προς αυτή την πλευρά.

Χρόνος διαδρομής και αναμενόμενη κίνηση

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά προσθέτει 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής στο δίκτυο της πόλης. Αυτή η προσθήκη αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης για τους κατοίκους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, η απόσταση από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Η λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης, καθώς θα εξυπηρετεί ένα ευρύτερο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Ενίσχυση των συγκοινωνιών με τον ΟΑΣΘ

Παράλληλα με τη λειτουργία της επέκτασης του Μετρό, ο ΟΑΣΘ έχει εκπονήσει ένα ενισχυμένο συγκοινωνιακό πλάνο. Αυτό το πλάνο στοχεύει στη βέλτιστη σύνδεση των λεωφορειακών γραμμών με τους νέους σταθμούς του Μετρό.

Ο τερματικός σταθμός «Μίκρα» θα αναδειχθεί σε κεντρικό κόμβο μετεπιβίβασης. Από εκεί, λεωφορειακές γραμμές από την ανατολική Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, όπως το αεροδρόμιο, η Θέρμη και η Μηχανιώνα, θα συνδέονται απευθείας με το δίκτυο του Μετρό, χρησιμοποιώντας καινούργια ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.

Πηγή: Topontiki