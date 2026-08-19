Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο το απόγευμα της Δευτέρας (17.8.26). Οι σοροί του 55χρονου Έλληνα χειριστή και ενός νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία ανασύρθηκαν απανθρακωμένες από τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή Εξάμπελα, σε πολύ κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο του νησιού, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τα αίτια της τραγωγίας.

Εικόνες καταστροφής από το σημείο της συντριβής

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν από drone του Orange Press Agency στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σίφνο. Τα πλάνα αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς λίγα τμήματα από λιωμένους έλικες και το απανθρακωμένο «κουφάρι» του ελικοπτέρου έχουν απομείνει στον χώρο της τραγωδίας. Η σιλουέτα της ατράκτου του ελικοπτέρου είναι εμφανής ανάμεσα στα διαλυμένα συντρίμμια.

Πέρα από τα υπολείμματα του ελικοπτέρου, η γύρω περιοχή έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με την καμένη ύλη να καλύπτει το έδαφος. Ο χώρος της συντριβής παραμένει πλήρως αποκλεισμένος από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τίποτε δεν θα αλλοιωθεί μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος.

Μεταφορά σορών στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση

Οι σοροί των τριών θυμάτων, δηλαδή του 55χρονου χειριστή του ελικοπτέρου και των δύο Βρετανών νεόνυμφων, μεταφέρονται σήμερα στην Αθήνα. Εκεί θα υποβληθούν σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες της τραγωδίας που συγκλόνισε τη Σίφνο.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου και την παροχή σημαντικών στοιχείων που θα βοηθήσουν τις αρχές στην πορεία των ερευνών τους.

Τα σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια της τραγωδίας

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της συντριβής. Ένα από τα βασικά σενάρια που βρίσκεται στο μικροσκόπιο είναι αυτό της μηχανικής βλάβης. Συγκεκριμένα, διερευνάται το ενδεχόμενο να υπήρξε πρόβλημα στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο της περιστροφής του σκάφους γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να υπήρχαν παθολογικά αίτια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον χειριστή του ελικοπτέρου. Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και κανένα από αυτά δεν έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αρχές σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης

Ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των ερευνών αναμένεται να έχει η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου της Σίφνου, ο οποίος έχει ήδη εξεταστεί από τις αστυνομικές αρχές. Η προανάκριση για το δυστύχημα διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Ταυτόχρονα, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων μεταβαίνουν στο νησί. Η παρουσία τους έχει ως στόχο να συνδράμουν ενεργά στις έρευνες, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Πηγή: Newsit