Μία πιθανή δυσλειτουργία στο σύστημα του ουραίου στροφείου βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σίφνο. Το δυστύχημα της 17ης Αυγούστου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Έλληνα χειριστή και δύο Βρετανών επιβατών. Παρόλο που δεν έχει αποδειχθεί ακόμη μηχανική βλάβη στον «πίσω έλικα» ή στα εξαρτήματά του, οι πρώτες ενδείξεις στρέφουν τις υποψίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι ενδείξεις και η κινητοποίηση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Οι εικόνες από τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του ελικοπτέρου, καθώς και μαρτυρίες για έναν ασυνήθιστο θόρυβο, κινητοποίησαν άμεσα την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ). Κυρίως, οι ανεξέλεγκτες περιστροφές του ελικοπτέρου λίγο πριν από την πτώση του οδήγησαν στην έκδοση επείγουσας οδηγίας.

Η ΑΠΑ απέστειλε την οδηγία προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο. Το αίτημα αφορά τον έλεγχο ολόκληρου του συστήματος του ουραίου στροφείου, ως προληπτική κίνηση. Στο πλήρες κείμενο της οδηγίας αναφέρεται ότι από την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού προκύπτουν «ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου».

Προληπτικοί έλεγχοι και απαγόρευση πτήσεων

Η κίνηση της ΑΠΑ είναι προληπτική και δείχνει τις αρχικές υποψίες, χωρίς να αποτελεί πόρισμα για τα αίτια της τραγωδίας. Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανάλογου μηχανικού προβλήματος και σε άλλα ελικόπτερα του ίδιου τύπου, οι εκμεταλλευτές καλούνται να προβούν σε συγκεκριμένους ελέγχους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ΑΠΑ δεν επέβαλε γενική και επ’ αόριστον απαγόρευση πτήσεων για όλα τα Bell 206. Ωστόσο, στην πράξη, κανένα ελικόπτερο του συγκεκριμένου τύπου που βρίσκεται στο ελληνικό νηολόγιο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την επόμενη πτήση του, εάν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος.

Ο ρόλος του ουραίου στροφείου

Αυτό που συνήθως αποκαλείται «πίσω έλικας» είναι ο ουραίος στροφέας. Δεν πρόκειται απλώς για ένα βοηθητικό εξάρτημα, αλλά για ένα βασικό στοιχείο ελέγχου του ελικοπτέρου. Καθώς ο μεγάλος κύριος στροφείος περιστρέφεται, παράγεται ροπή που τείνει να στρέψει την άτρακτο προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο ουραίος στροφέας παράγει πλευρική ώση, η οποία εξουδετερώνει αυτή τη ροπή. Με αυτό τον τρόπο, επιτρέπει στον χειριστή να κατευθύνει τη μύτη του ελικοπτέρου δεξιά ή αριστερά, χρησιμοποιώντας τα ποδωστήρια. Η λειτουργία του είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα και τον έλεγχο της πτήσης.

Κίνδυνοι από δυσλειτουργία και το εύρος του ελέγχου

Εάν το σύστημα του ουραίου στροφείου χάσει την ισχύ ή την αποτελεσματικότητά του, το ελικόπτερο μπορεί να αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του. Αυτή η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, ειδικά όταν το ελικόπτερο βρίσκεται σε χαμηλό ύψος, πετά με μικρή ταχύτητα ή πραγματοποιεί προσέγγιση και αιώρηση. Σε τέτοιες συνθήκες, ο χειριστής έχει ελάχιστο ύψος και χρόνο για να αντιδράσει αποτελεσματικά.

Ο έλεγχος που διέταξε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δεν περιορίζεται μόνο στα δύο πτερύγια του ουραίου στροφείου. Περιλαμβάνει επίσης τον άξονα μετάδοσης που διατρέχει την ουρά του ελικοπτέρου, τους συνδέσμους και τα έδρανα, το οπίσθιο κιβώτιο μετάδοσης, την πλήμνη, καθώς και τους συνδέσμους μεταβολής του βήματος. Αυτό το εκτεταμένο εύρος ελέγχου αποσκοπεί στην πλήρη διασφάλιση της λειτουργικότητας του συστήματος.

Πηγή: Topontiki