Η Χρυσομηλιά Μετεώρων «σπάει» το δημογραφικό αδιέξοδο με πολύτεκνες οικογένειες

Ενώ η δημογραφική κρίση απλώνει βαριά τη σκιά της πάνω από ολόκληρη τη χώρα, με τους περισσότερους δήμους της Θεσσαλίας να καταγράφουν κατακόρυφη πτώση του πληθυσμού και τα λουκέτα σε σχολικές μονάδες να διαδέχονται το ένα το άλλο, ένα ορεινό χωριό στην Πίνδο έρχεται να ανατρέψει πλήρως αυτή την αρνητική εικόνα. Ο λόγος για τη Χρυσομηλιά του Δήμου Μετεώρων, έναν τόπο που αποτελεί μια ηχηρή εξαίρεση στον κανόνα της ελληνικής υπαίθρου. Εδώ, οι νέοι άνθρωποι παίρνουν τη συνειδητή απόφαση να μην ακολουθήσουν τον δρόμο της αστυφιλίας ή της μετανάστευσης, μένουν στον τόπο τους, δημιουργούν οικογένειες και κρατούν το χωριό ζωντανό, αποτελώντας ένα φωτεινό παράδειγμα.

Η δημογραφική εξαίρεση της Χρυσομηλιάς

Η Χρυσομηλιά Μετεώρων ξεχωρίζει ως ένα φωτεινό παράδειγμα απέναντι στην πανελλαδική δημογραφική κρίση. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Χρυσομηλιάς, Νίκος Στεφόπουλος, το 70% των ζευγαριών που κατοικούν στο χωριό είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη διατηρεί τη Χρυσομηλιά ζωντανή, σε αντίθεση με την τάση που παρατηρείται σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο κ. Στεφόπουλος εξήγησε ότι πρόκειται για μια στάση ζωής που τηρείται με συνέπεια και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, λειτουργώντας σαν άγραφος νόμος για την κοινότητα. Στη Χρυσομηλιά, οι οικογένειες με δύο παιδιά θεωρούνται η εξαίρεση, καθώς οι νεότεροι κάτοικοι συνεχίζουν πιστά την παρακαταθήκη των παππούδων τους, επιλέγοντας να δημιουργήσουν μεγάλες οικογένειες και να παραμείνουν στον τόπο τους.

Ένα ζωντανό χωριό στα 900 μέτρα υψόμετρο

Χτισμένη στις βόρειες υπώρειες της Νεράιδας, η Χρυσομηλιά βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και απέχει 50 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα. Το χωριό σφύζει από ζωή, με τους 500 μόνιμους κατοίκους του να ασχολούνται ενεργά με παραδοσιακές και πρωτογενείς δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν τη βάση της τοπικής οικονομίας και διατηρούν την κοινότητα ενεργή.

Οι κάτοικοι της Χρυσομηλιάς απασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και τις δασικές εργασίες. Το χωριό διαθέτει Δημοτικό Σχολείο και Βρεφονηπιακό Σταθμό, καλύπτοντας τις ανάγκες των οικογενειών με παιδιά. Επιπλέον, τα βράδια τα καφενεία και οι ταβέρνες γεμίζουν από νέους ανθρώπους που εργάζονται στην περιοχή και δεν διανοούνται να αποχωριστούν την καθημερινότητά τους στο χωριό, ενισχύοντας την κοινωνική ζωή της κοινότητας.

Ιστορία και φυσικό περιβάλλον

Το όνομά της, Χρυσομηλιά, το οφείλει στα «σκιούπια», μια τοπική ποικιλία από «χρυσά» μήλα που καλλιεργούνταν παλαιότερα στην περιοχή, μαρτυρώντας την πλούσια αγροτική της ιστορία. Σήμερα, το χωριό περιβάλλεται από ένα πυκνό δάσος με έλατα, καστάνια και κέδρους, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο που συμβάλλει στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Παρά το γεγονός ότι κάηκε από τις γερμανικές δυνάμεις το 1943, η Χρυσομηλιά διατηρεί μέχρι σήμερα την αρχιτεκτονική της ταυτότητα, με χαρακτηριστικά πέτρινα σπίτια που αντικατοπτρίζουν την παράδοση της Πίνδου. Στο χωριό βρίσκεται επίσης το ιστορικό μοναστήρι των Ταξιαρχών, καθώς και παραδοσιακά γεφύρια. Οι παραδόσεις της κοινότητας κορυφώνονται κάθε χρόνο στο μεγάλο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Στήριξη και αναβάθμιση υποδομών

Ο δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής στήριξης των ορεινών κοινοτήτων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η Χρυσομηλιά είναι ένα ξεχωριστό παράδειγμα ζωντανού χωριού που κρατά τους ανθρώπους του». Ο κ. Αβραμόπουλος ανέφερε πως τα τελευταία 2,5 χρόνια ο δήμος προσπαθεί να βρίσκεται σταθερά δίπλα στα χωριά της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες για την αναβάθμιση των υποδομών του χωριού. Σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ, αναβαθμίστηκε το Περιφερειακό Ιατρείο της Χρυσομηλιάς, ενισχύοντας τις υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους. Επιπλέον, εξασφαλίστηκαν 600.000 ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού για την πλήρη αναβάθμιση του τοπικού γηπέδου, ένα έργο που αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση μέσα στο 2027.

Πηγή: Enikos