Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο, το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή Εξάμπελα, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, με το ελικόπτερο να τυλίγεται στις φλόγες μετά την πτώση του. Θύματα της τραγωγίας είναι ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι εικόνες από το σημείο

Η πτώση του ελικοπτέρου τύπου Bell 206 σημειώθηκε στην περιοχή Εξάμπελα, που αναφέρεται και ως Θόλος, σε πολύ κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο της Σίφνου. Μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες, δημιουργώντας ένα σκηνικό καταστροφής.

Οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας είναι συγκλονιστικές, καθώς έχουν απομείνει μόνο λίγα τμήματα από λιωμένους έλικες και το απανθρακωμένο «κουφάρι» του ελικοπτέρου. Η σιλουέτα της ατράκτου είναι διακριτή ανάμεσα στα συντρίμμια, ενώ η γύρω περιοχή έχει καεί από την πυρκαγιά που ξέσπασε.

Η μαρτυρία του γιατρού και η κατάσταση των σορών

Ένας από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας ήταν ο Εμμανουήλ Σωμαράκης, γενικός γιατρός στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, ύστερα από ειδοποίηση των αρχών. Ο γιατρός διαπίστωσε δυστυχώς ότι και οι τρεις επιβαίνοντες είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, τα σώματα των θυμάτων ήταν ακέραια και δεν είχαν διαμελιστεί από την πτώση. Ο κ. Σωμαράκης εκτίμησε ότι οι επιβαίνοντες θα είχαν σωθεί με τραύματα εάν δεν είχε ξεσπάσει η μοιραία πυρκαγιά που ακολούθησε τη συντριβή. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι «οι δύο άλλοι επιβαίνοντες δεν απανθρακώθηκαν. Ήταν ακέραιοι. Όλα τα σώματα τους ήταν ακέραια».

Οι εκτιμήσεις για τον πιλότο και η προσπάθεια προσγείωσης

Ο γενικός γιατρός της Σίφνου, Εμμανουήλ Σωμαράκης, έκανε επίσης εκτιμήσεις σχετικά με τον πιλότο του ελικοπτέρου. Ανέφερε ότι, αν είναι αληθής η εντύπωση πως ο ένας εκ των τριών επιβαινόντων ήταν ο πιλότος και βρέθηκε σε απόσταση τουλάχιστον 5 έως 7 μέτρων από το ελικόπτερο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ζωντανός όταν εκτινάχθηκε και πάλευε με τη φωτιά για να σωθεί.

Ο γιατρός υπογράμμισε ότι ο πιλότος ήταν ακέραιος και δεν είχε εμφανή κατάγματα. Πρόσθεσε πως «φαίνεται ότι εκτινάχθηκε και μπόρεσε να προσπαθήσει να σωθεί». Ο κ. Σωμαράκης εκτίμησε επίσης ότι ο πιλότος «προσπάθησε να το προσγειώσει και το έφερε πάρα πολύ κοντά, 50 μέτρα». Εάν το σημείο ήταν ίσιο, ίσως να είχε καταφέρει να προσγειωθεί και οι άνθρωποι να είχαν σωθεί με πολύ βαριά τραύματα, αποφεύγοντας τη μοιραία κατάληξη.

Οι έρευνες των αρχών και η συντήρηση του ελικοπτέρου

Οι έρευνες των αρχών στην περιοχή της συντριβής παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Ο χώρος της τραγωδίας έχει αποκλειστεί πλήρως από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να μην αλλοιωθεί κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαλεύκανση των αιτιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου. Παράλληλα, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων μεταβαίνουν στο νησί για να συνδράμουν στις έρευνες.

Οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς κινούνται, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.), ο οποίος θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια της πτώσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μοιραίο ελικόπτερο είχε υποβληθεί σε συντήρηση και είχε λάβει πιστοποιητικό πριν από ενάμιση μήνα.

Πηγή: Newsbeast