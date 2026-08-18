ΕΦΕΤ: Ανάκληση πιάτων και κουταλών που πωλούνται ως «μπαμπού»

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του οργανισμού, προχώρησε σε έλεγχο στο πλαίσιο του Προγράμματος Δειγματοληψίας & Ανάλυσης για το έτος 2026. Σκοπός ήταν η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, ελήφθησαν δείγματα από πιάτα, δοχεία φαγητού και σετ κουταλών με τις ενδείξεις: «πιάτο μπαμπού SPRING, Made in P.R.C.», «δοχείο φαγητού Bamboo Fiber – Natural Collection, Made in P.R.C.», και «σετ κουτάλες μπαμπού JULONG COMMODITY Life Style, Made in P.R.C.». Τα συγκεκριμένα προϊόντα εισάγονται από την επιχείρηση «SPRING DEPARTMENT STORE Ι.Κ.Ε», που έχει έδρα στον Άγιο Ι. Ρέντη, στην Αθήνα.

Αξιολόγηση και χαρακτηρισμός των προϊόντων

Τα δείγματα που ελέγχθηκαν από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε., χαρακτηρίστηκαν ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. Παρά το γεγονός ότι οι συσκευασίες τους αναφέρονται ως «πιάτο μπαμπού», «δοχείο φαγητού Bamboo Fiber – Natural Collection» και «σετ κουτάλες μπαμπού», οι εργαστηριακοί έλεγχοι αποκάλυψαν ότι πρόκειται για πλαστικά υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα, κατασκευασμένα από ρητίνη μελαμίνης.

Νομικές διατάξεις και απαιτήσεις

Τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004, καθώς η επισήμανση και η παρουσίαση τους μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή σχετικά με τη φύση και τη σύνθεσή τους. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα δείγματα είναι πλαστικά αντικείμενα, υπόκεινται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 10/2011, που αφορά τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα. Σημειώνεται ότι το μπαμπού, είτε με τη μορφή αλεύρου είτε ινών, δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών του εν λόγω Κανονισμού για χρήση στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Επομένως, πλαστικά υλικά και αντικείμενα που περιέχουν μπαμπού δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

Ανάκληση και έλεγχοι

Ακολουθώντας τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε την άμεση ανάκληση όλων των εν λόγω προϊόντων και των ομοειδών τους. Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι για την εφαρμογή της ανάκλησης.