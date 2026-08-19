Έρχεται παρατεταμένο κύμα καύσωνα με 40άρια και θερμή εισβολή από την Αφρική

Ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από το τέλος της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να πλησιάζει ή και να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμή εισβολή συνδέεται με τη μεταφορά αέριων μαζών από τη βόρεια Αφρική, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για αρκετές ημέρες. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η ζέστη θα επιμείνει καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και στις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας.

Η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία τις επόμενες ημέρες, με τον καιρό να παραμένει γενικά καλός. Ωστόσο, δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ανέφερε ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει σε όλη την Ελλάδα.

Οι θερμές αέριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της χώρας, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε υψηλά επίπεδα για αρκετές ημέρες. Αυτές οι μετεωρολογικές συνθήκες θα φέρουν ένα νέο, ισχυρό κύμα ζέστης, το οποίο συνδέεται με τη μεταφορά θερμών αέριων μαζών από τη βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Η εικόνα του καιρού σήμερα

Για σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, αλλά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται πρόσκαιρη αστάθεια. Αυτή η αστάθεια θα εκδηλωθεί με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως στα ορεινά. Περισσότερα φαινόμενα προβλέπονται στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν κατά κανόνα ασθενείς, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά θα ενισχυθούν κατά τόπους έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 30 έως 35 βαθμούς.

Ειδικές προβλέψεις για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι καλός, με παροδικές νεφώσεις να αναπτύσσονται κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν σύντομες βροχές στα βόρεια και δυτικά του νομού. Ο υδράργυρος στην περιοχή αναμένεται να ανέλθει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα κάνουν την εμφάνισή τους τοπικές νεφώσεις και μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές γύρω από την πόλη. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται να αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η πορεία προς τον καύσωνα: Πέμπτη και Παρασκευή

Από την Πέμπτη, η ατμοσφαιρική αστάθεια θα εξασθενήσει αισθητά σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Αυτή η εξέλιξη προετοιμάζει το έδαφος για ακόμη μεγαλύτερη ζέστη, η οποία προβλέπεται κατά τη διάρκεια του επερχόμενου Σαββατοκύριακου.

Κορυφώνεται η ζέστη το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το Σάββατο, την Κυριακή, αλλά και στις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, ο υδράργυρος αναμένεται να πλησιάσει ή και να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες θα καταγραφούν σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, σηματοδοτώντας την κορύφωση του κύματος καύσωνα.

Γενικά, ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μ.

Πηγή: Newsit