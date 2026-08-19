Οι αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σίφνο, ένα τραγικό συμβάν που σημειώθηκε τη Δευτέρα 17/9. Η αεροπορική τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων: του 53χρονου χειριστή και ενός νιόπαντρου ζευγαριού Βρετανών, ηλικίας 31 και 30 ετών. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται καταθέσεις μαρτύρων, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, καθώς και τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης

Μια κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την μοιραία πτώση του ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο δείχνει το Bell 206 να ακολουθεί μια κανονική πορεία, προσεγγίζοντας το ελικοδρόμιο του νησιού.

Ωστόσο, ξαφνικά, το ελικόπτερο χάνει απότομα ύψος και αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονά του. Αυτή η ανεξέλεγκτη περιδίνηση διήρκεσε για λίγα δευτερόλεπτα, προτού το ελικόπτερο καταπέσει στο έδαφος. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, ακολούθησε έκρηξη, η οποία προκάλεσε την εμφάνιση πυκνού μαύρου καπνού στην περιοχή.

Η μαρτυρία του υπεύθυνου του ελικοδρομίου

Στις αρχές έχει καταθέσει και ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και περίμενε την προσγείωση του Bell 206. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μάρτυρας περιέγραψε με λεπτομέρεια την απότομη απώλεια ύψους που παρατήρησε, καθώς και την ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου.

Επιπλέον, φέρεται να αναφέρθηκε σε ένα πιθανό πρόβλημα στον έλικα του ελικοπτέρου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο χειριστής να είχε αντιληφθεί κάποια βλάβη στον έλικα και να προσπάθησε να προβεί σε κάποια ενέργεια, αλλά να ήταν πλέον αργά, καθώς το ελικόπτερο είχε ήδη χάσει απότομα ύψος.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων

Παράλληλα με τα βίντεο και τις καταθέσεις, οι αρχές λαμβάνουν υπόψη και τις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Η περιοχή της συντριβής βρίσκεται κοντά σε περίπου 50 σπίτια, και αρκετοί κάτοικοι περιέγραψαν έναν ασυνήθιστο θόρυβο που προερχόταν από το ελικόπτερο λίγο πριν την πτώση.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ο ήχος του κινητήρα ή των ελίκων φέρεται να άλλαξε χαρακτηριστικά λίγο πριν το μοιραίο συμβάν. Αυτές οι περιγραφές προστίθενται στα στοιχεία που συλλέγονται, ενισχύοντας την εικόνα των τελευταίων στιγμών της πτήσης.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα και τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν ως ένα από τα βασικά σενάρια την πιθανότητα να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου. Μια τέτοια βλάβη θα μπορούσε να εξηγήσει την απώλεια ελέγχου της κατεύθυνσης και την ανεξέλεγκτη περιστροφή του αεροσκάφους στον αέρα.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστα και δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. Οι έρευνες στα συντρίμμια του Bell 206, τα οποία παραμένουν στο σημείο της τραγωδίας, αναμένονται να είναι καθοριστικές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Κλιμάκια των αρμόδιων αρχών, μαζί με εμπειρογνώμονες, εξετάζουν εξονυχιστικά τα θραύσματα, αναζητώντας κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στις τελευταίες στιγμές της πτήσης και να δώσει απαντήσεις για το τι προκάλεσε την τραγική πτώση.

Πηγή: Newsbeast