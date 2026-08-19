Σύλληψη-θρίλερ στο Ηράκλειο: αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ακινητοποίησε καταζητούμενο και τραυματίστηκε

Ένας αστυνομικός του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, τραυματίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) κατά την προσπάθειά του να ακινητοποιήσει έναν καταζητούμενο Ολλανδό υπήκοο. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού, στον Δήμο Μαλεβιζίου. Ο αστυνομικός, παρότι δεν ήταν σε υπηρεσία, έδρασε άμεσα όταν αντιλήφθηκε τον άνδρα που αναζητούνταν από τις αρχές.

Το περιστατικό στις εκβολές του Αλμυρού

Ένα απρόσμενο και επικίνδυνο περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) στην περιοχή των εκβολών του Αλμυρού ποταμού, εντός των ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Πρωταγωνιστής ήταν ένας αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και βρισκόταν εκεί εκτός υπηρεσίας, προκειμένου να απολαύσει το μπάνιο του.

Εκείνη τη στιγμή, ο ένστολος παρατήρησε έναν άνδρα ο οποίος του κίνησε τις υποψίες. Με μια δεύτερη ματιά, διαπίστωσε πως επρόκειτο για έναν Ολλανδό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου αναζητούνταν με αγωνία από τις αρχές τις προηγούμενες ώρες, έχοντας σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής.

Η διαφυγή του καταζητούμενου

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Ολλανδός υπήκοος είχε απομακρυνθεί από ένα νοσοκομείο όπου βρισκόταν για νοσηλεία. Η διαφυγή του είχε κινητοποιήσει τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες είχαν ξεκινήσει εκτεταμένη αναζήτηση για τον εντοπισμό του, καθώς ο αλλοδαπός θεωρούνταν καταζητούμενος.

Οι αρχές είχαν σημάνει συναγερμό για τον εντοπισμό του, καθώς η απομάκρυνσή του από το νοσοκομείο είχε θέσει σε εγρήγορση τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής, οι οποίες αναζητούσαν τα ίχνη του με αγωνία τις τελευταίες ώρες.

Η άμεση παρέμβαση του αστυνομικού και ο τραυματισμός

Ο αστυνομικός, χωρίς να υπολογίσει το ρίσκο και παρότι βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, έδρασε ακαριαία, αποδεικνύοντας πως το καθήκον δεν κοιτάζει ωράρια. Πλησίασε τον άνδρα με σκοπό να τον ακινητοποιήσει, ενώ ταυτόχρονα ειδοποίησε το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. ζητώντας άμεσα ενισχύσεις από τους συναδέλφους του.

Κατά την προσπάθεια ακινητοποίησης, ο Ολλανδός φέρεται να προέβαλε έντονη, σθεναρή και βίαιη αντίσταση. Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της πάλης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο τραυματισμός του κρίνεται σοβαρός και αναμένεται να τον κρατήσει μακριά από τα καθήκοντά του για το επόμενο διάστημα, καθώς θα χρειαστεί χρόνο για την ανάρρωσή του και την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Η σύλληψη του δράστη

Στο σημείο του περιστατικού έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα του τραυματισμένου αστυνομικού. Οι ενισχύσεις συνέδραμαν στον εγκλωβισμό του δράστη, ο οποίος συνέχιζε να προβάλλει βίαιη αντίσταση, καθιστώντας την κατάσταση επικίνδυνη.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν τον Ολλανδό υπήκοο και να του περάσουν χειροπέδες, βάζοντας τέλος στην επικίνδυνη καταδίωξη και την ένταση που επικρατούσε στην περιοχή. Ο καταζητούμενος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.

Πηγή: Newsbeast