Η συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο: Οι έρευνες και τα στοιχεία από το βίντεο

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό δυστύχημα με ελικόπτερο στη Σίφνο, το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου 2026. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για να διαλευκάνουν τα αίτια της συντριβής, συλλέγοντας στοιχεία από αυτοψίες, μαρτυρίες και οπτικό υλικό. Η μοιραία πτήση του ελικοπτέρου Bell 206 είχε ξεκινήσει από την περιοχή του όρους Μερέντας στο Μαρκόπουλο, λίγο μετά τις 18:00.

Το παζλ των τελευταίων στιγμών

Οι αρμόδιες αρχές εργάζονται για να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων στιγμών της πτήσης, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι βρέθηκαν κοντά στο σημείο της τραγωδίας, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες για όσα προηγήθηκαν της πτώσης.

Παράλληλα, ένα νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει μπει στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Το οπτικό αυτό υλικό καταγράφει τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία πτώση, προσφέροντας σημαντικά δεδομένα για την πορεία του ελικοπτέρου και τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Η πορεία του ελικοπτέρου στο βίντεο

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που προκύπτουν από την ανάλυση του βίντεο, το ελικόπτερο Bell 206 κινούνταν αρχικά με φυσιολογική πορεία. Η κατεύθυνσή του ήταν προς το ελικοδρόμιο, όπου αναμενόταν για την προσγείωσή του, χωρίς να παρουσιάζει αρχικά κάποιο πρόβλημα.

Ωστόσο, χωρίς καμία προειδοποίηση, το ελικόπτερο παρουσίασε μια ξαφνική απώλεια ύψους. Αμέσως μετά την απώλεια ύψους, άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του, γεγονός που υποδηλώνει απώλεια ελέγχου.

Η ανεξέλεγκτη αυτή περιστροφή συνεχίστηκε για μερικά δευτερόλεπτα, πριν το ελικόπτερο προσκρούσει στο έδαφος. Η πρόσκρουση ακολουθήθηκε αμέσως από έκρηξη, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού στον τόπο της τραγωδίας.

Κρίσιμες μαρτυρίες αυτοπτών

Σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης διαδραματίζει η μαρτυρία του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο αναμένοντας την άφιξη του ελικοπτέρου. Ο ίδιος φέρεται να αντιλήφθηκε την ξαφνική καθοδική πορεία του Bell 206, καθώς και την ανεξέλεγκτη περιστροφή του λίγο πριν από την πτώση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου έκανε λόγο για το ενδεχόμενο να είχε παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στον έλικα του ελικοπτέρου. Η παρατήρηση αυτή αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές.

Επιπλέον, κάτοικοι της περιοχής που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος, έχουν περιγράψει έναν ασυνήθιστο θόρυχο που προερχόταν από το ελικόπτερο. Οι μαρτυρίες τους αναφέρουν ότι ο ήχος του κινητήρα ή των ελίκων φέρεται να άλλαξε λίγο πριν από τη μοιραία πτώση, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στην έρευνα.

Στο μικροσκόπιο ο ουραίος στροφείο και τα συντρίμμια

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και τις μαρτυρίες, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η συντριβή να οφείλεται σε δυσλειτουργία του ουραίου στροφείου. Ένα τέτοιο τεχνικό πρόβλημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου της πορείας του ελικοπτέρου και να προκαλέσει την ανεξέλεγκτη περιστροφή του, όπως αυτή καταγράφηκε.

Παρά τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, η ακριβής αιτία του δυστυχήματος παραμένει άγνωστη. Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξέταση των συντριμμιών του Bell 206, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται στον τόπο της τραγωδίας.

Εξειδικευμένα κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες, πραγματοποιούν λεπτομερή έρευνα στο ελικόπτερο. Στόχος είναι η αναζήτηση ευρημάτων που θα συμβάλουν στην ανασύνθεση των τελευταίων λεπτών της πτήσης και θα βοηθήσουν να διαπιστωθεί τι ακριβώς οδήγησε στην καταστροφική πτώση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: Newsit