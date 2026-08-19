Εορτολόγιο: ποιοι γιορτάζουν σήμερα, τετάρτη 19 αυγούστου

Σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα του Στρατηλάτη και των 2.593 Μαρτύρων που, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, μαρτύρησαν μαζί του. Παράλληλα, τιμάται και ο Όσιος Θεοφάνης ο νέος και θαυματουργός, ο οποίος αναφέρεται και ως πολιούχος Νάουσας. Για τη σημερινή ημέρα, ωστόσο, δεν καταγράφονται ονόματα με καθιερωμένη ονομαστική εορτή.

Οι τιμώμενες μορφές της ημέρας

Σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη διαφόρων Αγίων και Μαρτύρων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης, μαζί με τους 2.593 Μάρτυρες που, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, μαρτύρησαν στο πλευρό του. Επίσης, τιμάται ο Όσιος Θεοφάνης ο νέος και θαυματουργός, ο οποίος αναφέρεται και ως πολιούχος της Νάουσας.

Το εορτολόγιο της ημέρας περιλαμβάνει ακόμη τους Αγίους Τιμοθέο, Αγάπιο και Θέκλη. Μαζί τους τιμώνται και οι Άγιοι Ευτυχιανός ο στρατιώτης, Στρατήγιος και Μύρων. Τέλος, μνημονεύεται και ο Όσιος Γεννάδιος της Κοστρομά. Παρά το πλήθος των τιμώμενων προσώπων, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν καταγράφουν ονόματα με καθιερωμένη ονομαστική εορτή για τη σημερινή ημερομηνία.

Ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης: Μια κεντρική μορφή

Ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης αποτελεί την κεντρική μορφή της γιορτής της 19ης Αυγούστου. Η μνήμη του συνδέεται άρρηκτα με μία από τις πολυπληθέστερες ομάδες μαρτύρων που αναφέρονται στην εκκλησιαστική παράδοση. Συγκεκριμένα, μαζί του τιμώνται 2.593 στρατιώτες, ένας αριθμός που προέρχεται από τη συναξαριστική παράδοση και αποτελεί βασικό στοιχείο της εορτής.

Στις εκκλησιαστικές πηγές, ο Ανδρέας παρουσιάζεται ως ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός, επικεφαλής ενός σημαντικού στρατιωτικού σώματος. Η παράδοση τοποθετεί τη δράση του στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο με σημαντική επιρροή και κύρος ανάμεσα στους στρατιώτες που βρίσκονταν υπό τις διαταγές του, επηρεάζοντας βαθιά τις πεποιθήσεις τους.

Η νίκη και η διάδοση του χριστιανισμού

Η σχετική διήγηση αναφέρει ότι σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στρατιωτική αναμέτρηση, ο Ανδρέας ενθάρρυνε τους άνδρες του να επικαλεστούν τον Θεό των χριστιανών. Η νίκη που ακολούθησε αυτή την επίκληση αποδόθηκε από την παράδοση στην πίστη τους. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί από τους στρατιώτες φέρεται να στράφηκαν στη συνέχεια στον χριστιανισμό, υιοθετώντας τη νέα πίστη.

Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με το συναξάρι, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της στρατιωτικής διοίκησης της εποχής. Στάλθηκε ειδική δύναμη με σκοπό να αφοπλίσει τους άνδρες του Ανδρέα. Ωστόσο, η εκκλησιαστική παράδοση σημειώνει ότι, παρά τις προσπάθειες αυτές, ακόμη περισσότεροι στρατιώτες προσχώρησαν στη νέα πίστη, ενισχύοντας το χριστιανικό σώμα.

Το μαρτύριο και η ιστορική του διάσταση

Η ιστορία του Αγίου Ανδρέα του Στρατηλάτη και των συντρόφων του καταλήγει στο μαρτύριο. Ο αριθμός των 2.593 μαρτύρων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προέρχεται από τη συναξαριστική παράδοση και αποτελεί ένα βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της εορτής με την οποία συνδέθηκε το όνομά του. Η μνήμη του Αγίου Ανδρέα του Στρατηλάτη τιμάται ανελλιπώς κάθε χρόνο στις 19 Αυγούστου.

Η αφήγηση για τη ζωή του Αγίου Ανδρέα έχει κυρίως αγιολογικό χαρακτήρα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, όπως συμβαίνει με πολλές μορφές των πρώτων χριστιανικών αιώνων, αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με τη ζωή και το έργο του προέρχονται αποκλειστικά από την εκκλησιαστική παράδοση και όχι από ανεξάρτητες σύγχρονες ιστορικές πηγές που να επιβεβαιώνουν κάθε πτυχή της διήγησης.

Πηγή: Newsbeast