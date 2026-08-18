Δύο συλλήψεις για φωτιές σε Τρίκαλα και Κάρυστο

Σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις περιοχές των Τρικάλων και της Καρύστου προχώρησαν τα στελέχη των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 46χρονος άνδρας στα Τρίκαλα ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση, ενώ στην Εύβοια συνελήφθη ένας 47χρονος για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η σύλληψη του 46χρονου στα Τρίκαλα

Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 17η Αυγούστου 2026, περίπου στις 19:00, στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, συνελήφθη ένας ημεδαπός, ηλικίας 46 ετών. Ο άνδρας κατηγορείται ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση, κάνοντας χρήση γυμνής φλόγας. Η σύλληψη του 46χρονου έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου και με δύο ακόμη πυρκαγιές. Αυτές οι πυρκαγιές είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή των Τρικάλων. Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με σκοπό την πλήρη διερεύνηση της δράσης του συλληφθέντα και όλων των περιστατικών που του αποδίδονται.

Η σύλληψη του 47χρονου στην Εύβοια

Στη σύλληψη ενός 47χρονου άντρα προχώρησαν οι αρχές το βράδυ της Τρίτης, 18ης Αυγούστου 2026, για φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια. Ο άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Κομιτό Καρύστου. Πρόκειται για ημεδαπό, ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτοφώρου από στελέχη του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Στον 47χρονο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641,25 ευρώ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Η δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες. Στόχος τους είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση. Η κινητοποίηση των κλιμακίων ήταν άμεση και στις δύο περιπτώσεις, τόσο στα Τρίκαλα όσο και στην Κάρυστο.

Το Πυροσβεστικό Σώμα δηλώνει αμείλικτο απέναντι σε κάθε ενέργεια, είτε αυτή προέρχεται από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τέτοιες ενέργειες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε περιστατικό διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στατιστικά στοιχεία και έκκληση στους πολίτες

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 18η Αυγούστου του 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα. Το συνολικό ύψος των προστίμων ανέρχεται σε 1.169.189,70 ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από τις 305 συλλήψεις, οι 272, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 89,18%, αφορούν περιπτώσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Οι υπόλοιπες 33 συλλήψεις, που αποτελούν το 10,82% του συνόλου, αφορούν περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση. Η Δ.Α.Ε.Ε. απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Πηγή: Newsbeast