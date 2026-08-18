Αυτοψίες στη Σαλαμίνα: Ζημιές σε 22 κτίρια μετά τη φωτιά, 5 «κόκκινα»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, με τα κλιμάκια μηχανικών να έχουν πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αυτοψίες. Οι περισσότερες από τις πληγείσες εγκαταστάσεις αφορούν κατοικίες στην Δημοτική Κοινότητα Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας. Συνολικά, 22 κτίρια καταγράφηκαν ως πληγέντα, εκ των οποίων πέντε χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα» λόγω του βαθμού των ζημιών, ενώ η φονική φωτιά είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ηλικιωμένων.

Η ολοκλήρωση των αυτοψιών στην περιοχή

Οι μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ολοκλήρωσαν την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα. Η διαδικασία αυτή έλαβε χώρα στη Δημοτική Κοινότητα Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας, η οποία επλήγη σοβαρά από την πυρκαγιά. Τα κλιμάκια των μηχανικών προχώρησαν σε εκτενείς αυτοψίες, με στόχο την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των κτιρίων βάσει του βαθμού των ζημιών που υπέστησαν.

Οι εργασίες καταγραφής ήταν κρίσιμες για την αποτύπωση της έκτασης της καταστροφής, ιδίως μετά τη φονική φωτιά που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ηλικιωμένων ατόμων. Η συστηματική προσέγγιση των μηχανικών επέτρεψε την λεπτομερή καταγραφή κάθε πληγέντος κτιρίου, διαχωρίζοντάς το σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητα των φθορών.

Αναλυτική καταγραφή των πληγέντων κτιρίων

Συνολικά, στο Αιάντειο καταγράφηκαν 22 κτίρια τα οποία επλήγησαν από την πυρκαγιά. Από αυτά τα κτίρια, 5 χαρακτηρίστηκαν ως «κόκκινα», υποδεικνύοντας εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές που ενδεχομένως τα καθιστούν ακατάλληλα ή χρήζουν άμεσης και μεγάλης αποκατάστασης. Επιπλέον, 10 κτίρια χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα», δηλαδή υπέστησαν σημαντικές ζημιές αλλά όχι ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ 7 κτίρια χαρακτηρίστηκαν «πράσινα», υποδηλώνοντας ελαφρύτερες φθορές.

Η ανάλυση των ζημιών ανά τύπο κτιρίου έδειξε ότι οι κατοικίες επλήγησαν σε μεγαλύτερο βαθμό. Συγκεκριμένα, 16 κατοικίες υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν «πράσινες», 6 «κίτρινες» και 3 «κόκκινες». Στους επαγγελματικούς χώρους, διαπιστώθηκαν ζημιές σε 3 κτίρια, τα οποία όλα χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα». Αναφορικά με κτίρια όπως αποθήκες και στάβλοι, ζημιές υπέστησαν 3 κτίρια, με 1 να χαρακτηρίζεται «κίτρινο» και 2 «κόκκινα». Δεν καταγράφηκαν ζημιές σε εκκλησίες ή δημόσια κτίρια.

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς

Παράλληλα με τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει πολλές καταγγελίες που αφορούν ακαθάριστα οικόπεδα και παράνομες χωματερές στο νησί, στοιχεία που εξετάζονται ως πιθανοί παράγοντες που συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς.

Επιπλέον, εξετάζονται αναφορές για οδηγό ενός αυτοκινήτου που φέρεται να πέταξε αντικείμενο σε ξερά χόρτα, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελεί την αρχική αιτία της πυρκαγιάς. Στο μικροσκόπιο των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής βρίσκεται και μία άλλη καταγγελία, η οποία αφορά την εύρεση ενός εμπρηστικού μηχανισμού κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, στο δάσος των Περιστεριών.

Εξελίξεις στην υπόθεση: Προσαγωγές υπόπτων

Αξιοποιώντας το σύνολο των στοιχείων και των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε συγκεκριμένες ενέργειες. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε η προσαγωγή δύο υπόπτων για εμπρησμό. Η κίνηση αυτή των αρχών έρχεται ως αποτέλεσμα της ενδελεχούς διερεύνησης όλων των δεδομένων που έχουν τεθεί στη διάθεσή τους, με σκοπό τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα.

Πηγή: Topontiki