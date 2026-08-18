Κλήρωση Τζόκερ 18/8/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που μοιράζουν 3,8 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026 η κλήρωση με αριθμό 3107 του Τζόκερ. Το παιχνίδι μοιράζει το ποσό των 3.800.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν είναι οι 5, 11, 14, 34, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 6.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3107

Στην κλήρωση του Τζόκερ που διεξήχθη το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026, οι αριθμοί που κληρώθηκαν και μπορούν να οδηγήσουν σε κέρδη είναι οι εξής: 5, 11, 14, 34, 42. Ο τυχερός αριθμός Τζόκερ είναι ο 6. Το συνολικό ποσό που διατίθεται για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας ανέρχεται στα 3.800.000 ευρώ.

Η κλήρωση αυτή, με αριθμό 3107, προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών παικτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το μεγάλο αυτό ποσό. Η ανακοίνωση των αριθμών έγινε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τρόποι συμμετοχής στο παιχνίδι

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις κληρώσεις με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου τους σε ένα από τα πλησιέστερα κατάστημα Allwyn, όπου μπορούν να βρουν τα ειδικά έντυπα και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με φυσική παρουσία.

Ο δεύτερος τρόπος συμμετοχής είναι η διαδικτυακή κατάθεση δελτίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα allwyn.gr από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται, χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet. Μέσω της πλατφόρμας αυτής, η συμμετοχή γίνεται εύκολα και γρήγορα.

Πρόγραμμα κληρώσεων και προθεσμίες

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, τρεις φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, δίνοντας στους παίκτες συχνές ευκαιρίες να δοκιμάσουν την τύχη τους.

Η ώρα έναρξης των κληρώσεων είναι σταθερή, στις 22:00 το βράδυ. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους παίκτες να γνωρίζουν ότι η κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται μισή ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 21:30. Μετά από αυτή την ώρα, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση.

Νέοι κανόνες για την καταβολή των κερδών

Στο Τζόκερ ισχύουν πλέον νέοι κανόνες αναφορικά με την καταβολή των κερδών, οι οποίοι επηρεάζουν τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία, αυτή των 5+1 σωστών προβλέψεων, το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών. Επιπλέον, το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ αρχίζει πλέον από το 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά), σε αντίθεση με τα 600.000 ευρώ που ίσχυαν παλαιότερα.

Για τη δεύτερη κατηγορία, που αφορά τις 5 σωστές προβλέψεις, το έπαθλο είναι πλέον σταθερό και ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση. Υπάρχει, ωστόσο, ένα ανώτατο όριο καταβολής για το συνολικό έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο ορίζεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά).

Αν προκύψουν μέχρι 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, τότε ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των 100.000 ευρώ. Σε περίπτωση που οι νικητές είναι περισσότεροι από 20, το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν προκύψουν 25 νικητές, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για 100.000 ευρώ.

Πλαίσιο υπεύθυνου παιχνιδιού

Το παιχνίδι του Τζόκερ διεξάγεται με συγκεκριμένους κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού. Για τη συμμετοχή σε επίγεια καταστήματα, το όριο ηλικίας είναι 18 ετών και άνω, ενώ για την ψηφιακή συμμετοχή μέσω διαδικτύου, το όριο είναι 21 ετών και άνω. Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΕΠ.

Οι παίκτες ενημερώνονται για τον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Για όσους χρειάζονται υποστήριξη, λειτουργεί η ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ με αριθμό 1114. Η προτροπή προς όλους τους συμμετέχοντες είναι να παίζουν υπεύθυνα.

Πηγή: Enikos