Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το δυστύχημα του ελικοπτέρου στη Σίφνο, το οποίο κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Το μοιραίο ελικόπτερο φέρεται να είχε λάβει πιστοποιητικό φορέα συντήρησης περίπου ενάμιση μήνα πριν από την τραγωδία. Οι αρχές εξετάζουν πλέον δύο βασικά σενάρια για τα αίτια της πτώσης, ενώ παράλληλα έχουν προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Το πιστοποιητικό συντήρησης του ελικοπτέρου

Σύμφωνα με έγγραφο που παρουσίασε το Star, το ελικόπτερο που συνετρίβη στη Σίφνο είχε λάβει πιστοποιητικό φορέα συντήρησης στις 2 Ιουλίου 2026. Η έκδοση αυτού του πιστοποιητικού έγινε περίπου ενάμιση μήνα πριν από το τραγικό δυστύχημα. Η αρχική έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου 2020, ενώ η αναθεώρησή του έλαβε χώρα έξι χρόνια αργότερα.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η εταιρεία διέθετε την απαιτούμενη κατάρτιση για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Αυτό αφορούσε τόσο τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό του στόλου της, όσο και τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των ελικοπτέρων της.

Η συμβολή του πιστοποιητικού στην έρευνα

Το γεγονός ότι υπήρχε πρόσφατο πιστοποιητικό συντήρησης αποτελεί ένα από τα στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ωστόσο, από μόνο του, το πιστοποιητικό δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν πλέον το έργο να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες στιγμές της πτήσης. Επίσης, καλούνται να διαπιστώσουν γιατί το ελικόπτερο συνετρίβη λίγο πριν ολοκληρώσει τη διαδικασία της προσγείωσής του.

Τα σενάρια που εξετάζονται για την πτώση

Μέχρι στιγμής, εξετάζονται δύο βασικές εκδοχές για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου. Η πρώτη εκδοχή αφορά την πιθανότητα ενδεχόμενης μηχανικής βλάβης, με επίκεντρο τον ουραίο έλικα του ελικοπτέρου. Αυτή η δυσλειτουργία θα μπορούσε να είχε επηρεάσει την πτήση και την ασφαλή προσγείωση.

Η δεύτερη εκδοχή στρέφεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Ειδικότερα, διερευνάται το ενδεχόμενο ο χειριστής να αντιμετώπισε ένα ξαφνικό και σοβαρό πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Μεταξύ των σεναρίων που διερευνώνται είναι ένα ισχυρό ισχαιμικό επεισόδιο, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει μια αιφνίδια και ανεξέλεγκτη κίνηση κάποιου άκρου του χειριστή.

Προς το παρόν, καμία από τις δύο αυτές εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Η απάντηση για τα ακριβή αίτια της συντριβής αναμένεται να δοθεί μέσα από την επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ενέργειες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σίφνο, το οποίο κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, εστάλη επείγουσα επιστολή. Η επιστολή αυτή απευθύνεται προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206. Η απόφαση για την αποστολή της ελήφθη από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου. Αυτό το εύρημα αποτελεί μέρος των στοιχείων που εξετάζονται από τις αρχές για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της πτώσης.

Πηγή: Ieidiseis