Εκατοντάδες «κόκκινα» κτίρια σε όλη τη χώρα: Σε εξέλιξη οι αυτοψίες μετά από φωτιές και πλημμύρες

Οι αυτοψίες των κτιρίων που επλήγησαν από φωτιές και πλημμύρες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Τα κλιμάκια των μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) πραγματοποιούν τους απαιτούμενους ελέγχους και προχωρούν στην κατηγοριοποίηση των κτιρίων, ανάλογα με τον βαθμό των ζημιών που έχουν υποστεί. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Κρατικής Αρωγής και των αρμόδιων υπηρεσιών αποτυπώνεται στον αριθμό των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στο Αιάντειο Σαλαμίνας

Στη δημοτική κοινότητα Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας, η διαδικασία καταγραφής των πληγέντων κτιρίων έχει ολοκληρωθεί. Συνολικά, στο Αιάντειο καταγράφηκαν 22 κτίρια. Από αυτά, 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, υποδηλώνοντας ελαφρές ή καθόλου ζημιές, 10 κίτρινα, που σημαίνει ότι χρήζουν επισκευών, και 5 κόκκινα, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και κρίνονται ακατάλληλα.

Πιο αναλυτικά, από τα 22 κτίρια, τα 16 ήταν κατοικίες, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 6 κίτρινα και 3 κόκκινα. Δεν καταγράφηκε κανένα πληγέν κτίριο στην κατηγορία των Ιερών Ναών ή Δημόσιων Κτιρίων. Ωστόσο, στην κατηγορία των λοιπών κτιρίων, όπως αποθήκες και στάβλοι, καταγράφηκαν 3 κτίρια, εκ των οποίων 1 κίτρινο και 2 κόκκινα.

Εκατοντάδες αυτοψίες σε όλη την επικράτεια

Μέσα σε μία εβδομάδα, τα κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών πραγματοποίησαν συνολικά 427 αυτοψίες σε διάφορες πληγείσες περιοχές της χώρας. Οι υπηρεσίες μετακινήθηκαν ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυψαν σε κάθε περιοχή, επιδεικνύοντας την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Από το σύνολο των 427 αυτοψιών, 131 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα, υποδεικνύοντας την έκταση των ζημιών σε εθνικό επίπεδο.

Επανέλεγχοι κατοικιών και περιφερειακά στοιχεία

Παράλληλα με τις αρχικές αυτοψίες, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 311 επανέλεγχοι κατοικιών. Στους επανελέγχους αυτούς, καταγράφηκαν 110 πράσινες κατοικίες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η κατανομή των αυτοψιών και των ζημιών παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Στην Αχαΐα, στους δήμους Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας, πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες σε κτίρια, εκ των οποίων 3 ήταν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Στην Αργολίδα, στον δήμο Άργους-Μυκηνών, καταγράφηκαν 14 αυτοψίες, με 2 πράσινα, 10 κίτρινα και 2 κόκκινα κτίρια.

Στη Βοιωτία, στον δήμο Θηβαίων, έγιναν 14 αυτοψίες σε κτίρια, από τα οποία 1 χαρακτηρίστηκε πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα. Τέλος, στη Δυτική Αττική, στους δήμους Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων, πραγματοποιήθηκαν 293 αυτοψίες, με 93 πράσινα, 89 κίτρινα και 111 κόκκινα κτίρια.

Σε εξέλιξη η καταγραφή στην Ανατολική Μάνη

Εκτός από τις περιοχές που αναφέρθηκαν, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των επιπτώσεων από την πλημμύρα που έπληξε την Ανατολική Μάνη στις 15 Αυγούστου 2026. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη εικόνα των ζημιών και σε αυτή την περιοχή.

Πηγή: Reader