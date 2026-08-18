Μαντόνα: Οι φωτογραφίες από τον εορτασμό των γενεθλίων της στην Ελλάδα

Η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, αποφάσισε να δώσει τέλος στην αρχική μυστικότητα που περιέβαλλε τον εορτασμό των 68ων γενεθλίων της, επιλέγοντας την Ελλάδα ως τόπο για τις ιδιαίτερες αυτές στιγμές. Η διάσημη τραγουδίστρια είχε ξεκινήσει μια χαμηλών τόνων περιήγηση στη χώρα μας, προτού μοιραστεί με το κοινό της στιγμιότυπα από τους εορτασμούς. Μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, η Μαντόνα ανάρτησε φωτογραφίες, προσφέροντας μια γεύση από το πώς επέλεξε να περάσει τα γενέθλιά της στην ελληνική επικράτεια.

Ο εορτασμός στην Ελλάδα

Η Μαντόνα επέλεξε φέτος την Ελλάδα για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, τερματίζοντας έτσι τη μυστικότητα που είχε επιλέξει αρχικά για τις εκδηλώσεις. Η ποπ σταρ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το δείπνο και τις δραστηριότητες που διοργάνωσε. Η ανάρτηση στο Instagram ήρθε ως επιβεβαίωση της παρουσίας της στη χώρα, μετά από μια περίοδο χαμηλών τόνων περιήγησης.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στον προσωπικό της λογαριασμό προσέφεραν μια εικόνα από την ατμόσφαιρα των εορτασμών. Η Μαντόνα εμφανίστηκε με εντυπωσιακά σύνολα, χόρεψε και έσβησε τα κεράκια της τούρτας της, δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε στιγμή της ελληνικής φιλοξενίας.

Στιγμιότυπα από την ανάρτηση στο Instagram

Στις σχετικές εικόνες που δημοσίευσε, η βασίλισσα της ποπ καταγράφεται με διαφορετικές εντυπωσιακές εμφανίσεις, οι οποίες τράβηξαν την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων. Σε κάποιες από τις φωτογραφίες, η Μαντόνα εμφανίζεται να χορεύει με κέφι, ενώ σε άλλες σβήνει τα κεράκια από την τούρτα των γενεθλίων της, σε μια κλασική στιγμή εορτασμού.

Η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση ήταν ιδιαίτερα περιγραφική και γεμάτη ενέργεια. Η Μαντόνα έγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι τα γενέθλιά μου! Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες! Ευχαριστώ τον Θεό!». Ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με μια κόκκινη καρδιά δίπλα από τα αρχικά GR, παραπέμποντας σαφώς στην Ελλάδα και την αγάπη της για τη χώρα.

Η επιλογή της Κέρκυρας και το δείπνο στους Κουραμάδες

Για τον εορτασμό των γενεθλίων της, η Μαντόνα επέλεξε την Κέρκυρα, ένα από τα γραφικά νησιά του Ιονίου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, διέμεινε σε μια υπερπολυτελή βίλα, η οποία βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, εξασφαλίζοντας ιδιωτικότητα και άνεση για την ίδια και την παρέα της.

Η βραδιά των γενεθλίων της γιορτάστηκε σε ένα παραδοσιακό μεζεδοπωλείο, το οποίο βρίσκεται στους γραφικούς Κουραμάδες. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου υποδηλώνει την επιθυμία της για μια αυθεντική ελληνική εμπειρία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Άφιξη με απόλυτη μυστικότητα και συνοδεία

Η άφιξη της ποπ σταρ στο παραδοσιακό μεζεδοπωλείο των Κουραμάδων έγινε με απόλυτη μυστικότητα, καθώς είχαν ληφθεί ειδικά μέτρα για την προστασία της ιδιωτικής της ζωής. Η Μαντόνα μεταφέρθηκε στον χώρο με την παρέα της, χρησιμοποιώντας μαύρα βαν, ενώ η αστυνομία είχε διακόψει προσωρινά την κυκλοφορία σε δύο δρόμους, προκειμένου να διευκολύνει την απρόσκοπτη μετακίνησή της.

Την Μαντόνα συνόδευαν ο 29χρονος σύντροφός της, ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής Ακίμ Μόρις, μέλη της οικογένειάς της, καθώς και στενοί φίλοι. Όλοι μαζί απόλαυσαν τη βραδιά σε ένα περιβάλλον που συνδύαζε την ελληνική παράδοση με την ιδιωτικότητα που επιζητούσε η διάσημη καλλιτέχνιδα.

Η αναφορά του Θέμη Γεωργαντά

Σχετικά με την παρουσία της Μαντόνα στο Ιόνιο, υπήρξε και σχετική ανάρτηση από τον παρουσιαστή Θέμη Γεωργαντά. Ο παρουσιαστής κοινοποίησε πληροφορίες για την παρουσία της βασίλισσας της ποπ στην περιοχή, προσθέτοντας έτσι ένα ακόμη στοιχείο στην είδηση των γενεθλίων της στην Ελλάδα.

Πηγή: Reader