Συνεχίζονται οι εντατικές έρευνες των αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου, μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου το απόγευμα της Δευτέρας (17/8). Το τραγικό συμβάν οδήγησε στον θάνατο τριών ανθρώπων, του χειριστή του ελικοπτέρου και ενός ζευγαριού Βρετανών που επέβαιναν στη μοιραία πτήση. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων βίντεο και μαρτυριών, προκειμένου να διαλευκάνουν τα αίτια της πτώσης.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι πρώτες ενέργειες

Η πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων: του χειριστή του ελικοπτέρου και δύο επιβατών, ενός ζευγαριού βρετανικής καταγωγής.

Το σημείο της τραγωδίας βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το ελικοδρόμιο της Σίφνου. Επιπλέον, σύμφωνα με αναφορές, η πτώση σημειώθηκε μόλις 50 μέτρα από κατοικημένα σπίτια και δίπλα στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης. Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων και της συλλογής στοιχείων.

Η προανάκριση και η εμπλοκή ειδικών κλιμακίων

Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Την ευθύνη της διενέργειας έχει το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την άμεση εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου. Οι αρχές εργάζονται μεθοδικά για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών.

Παράλληλα, για την ενίσχυση των ερευνών, κλιμάκια ειδικών υπηρεσιών μεταβαίνουν στη Σίφνο. Συγκεκριμένα, στο νησί αναμένονται δυνάμεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων. Η παρουσία αυτών των εξειδικευμένων κλιμακίων αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στην ολοκληρωμένη διερεύνηση του δυστυχήματος.

Διαδικασίες ταυτοποίησης και διερεύνησης αιτιών

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων. Θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση μέσω DNA, μια κρίσιμη διαδικασία για την αναγνώριση των νεκρών. Επιπλέον, θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να προσφέρει σημαντικά στοιχεία σχετικά με τα αίτια θανάτου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του ελικοπτέρου, τύπου Bell 206, η αστυνομία συνεργάζεται στενά με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.). Ο οργανισμός αυτός είναι αρμόδιος για την τεχνική διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και η εμπειρογνωμοσύνη του είναι καθοριστική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Καθοριστικές μαρτυρίες και πιθανά σενάρια

Σημαντικό ρόλο στη διαλεύκανση του δυστυχήματος διαδραματίζουν οι καταθέσεις μαρτύρων. Κατάθεση στις αρχές έδωσε ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο και ανέμενε την προσγείωση του μοιραίου ελικοπτέρου. Η μαρτυρία του θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς βρισκόταν πολύ κοντά στο κέντρο του ελικοδρομίου και φέρεται να είδε όλη την αντίδραση του Bell 206, τόσο κατά την προσέγγιση όσο και κατά τη στιγμή της ανεξέλεγκτης περιστροφής.

Επιπλέον, άλλοι μάρτυρες αναφέρουν ότι «ο θόρυβος του ελικοπτέρου άλλαξε ξαφνικά» λίγο πριν την πτώση. Οι αρχές εξετάζουν επίσης ένα νέο βίντεο που φέρεται να καταγράφει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου. Σύμφωνα με ειδικούς, το πιθανότερο σενάριο που εξετάζεται είναι μια βλάβη στο ουραίο στροφείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την αντιστάθμιση της ροπής και τον καθορισμό της κατεύθυνσης του ελικοπτέρου.

Πηγή: Topontiki