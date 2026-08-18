Χωρίς ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές στον Βόλο

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι τρεις πυρκαγιές που ξέσπασαν το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου, σε δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Βόλου Μαγνησίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία όπου παρατηρούνται καπνοί, ενώ παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του κινδύνου αναζωπυρώσεων. Για την αντιμετώπιση των μετώπων κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός επίγειων και εναέριων μέσων.

Τα μέτωπα της πυρκαγιάς και η χρονολογική εξέλιξη

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης στα Αϊβαλιώτικα Βόλου. Λίγο αργότερα, περίπου μισή ώρα μετά, στις 18:30, ξέσπασε και δεύτερο μέτωπο στην περιοχή Σωρός. Και οι δύο αυτές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε δασικές εκτάσεις, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Ένα τρίτο μέτωπο πυρκαγιάς εκδηλώθηκε στις 20:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας, αυτή τη φορά στις Αλυκές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα τις εστίες, σε μια ημέρα που η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στα σημεία. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 54 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και εθελοντές.

Επιπλέον, για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν σημαντικά μέσα, με 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα να συνδράμουν από αέρος. Οι δυνάμεις παραμένουν στα σημεία των πυρκαγιών, εστιάζοντας σε καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Μήνυμα από το 112 και υψηλός κίνδυνος

Λόγω της εξέλιξης των πυρκαγιών, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 στις 18:11. Το μήνυμα αυτό είχε ως στόχο την ενημέρωση των κατοίκων που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αϊβαλιώτικα, καλώντας τους σε ετοιμότητα.

Η ημέρα κατά την οποία εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές είχε χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, καθώς η περιοχή ήταν ενταγμένη στην κατηγορία 3. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και την άμεση επέμβαση των αρχών.

Διερεύνηση ενδεχομένου εμπρησμού

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού για τις δύο από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Βόλο. Το γεγονός ότι αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικά μέτωπα την ίδια περίπου ώρα και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, ενισχύει τις υποψίες για ενδεχόμενη ανθρώπινη παρέμβαση στην πρόκληση των πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, κάτοικος της περιοχής φέρεται να κατήγγειλε ότι είδε ένα ύποπτο άτομο να κινείται κοντά στο σημείο όπου ξέσπασε μία από τις πυρκαγιές. Η αναφορά αυτή έχει κοινοποιηθεί στην Αστυνομία και διερευνάται, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε εμπλοκή συγκεκριμένου προσώπου.

Πηγή: Enikos