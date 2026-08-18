Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 23χρονου που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκων και διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη

Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και των φωτογραφιών ενός 23χρονου αλλοδαπού από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρές πράξεις στη Θεσσαλονίκη. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αφορούν την ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τον βιασμό ανηλίκων. Η δημοσιοποίηση έγινε κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Τα στοιχεία του κατηγορούμενου

Ο 23χρονος άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα, ονομάζεται TARAKI Safiullah. Είναι γιος του Amanullah και της Riza και έχει γεννηθεί το 2003 στο Αφγανιστάν. Η κίνηση αυτή της ΕΛ.ΑΣ. αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών από πολίτες που ενδεχομένως να έχουν στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με σχετικό δελτίο τύπου να έχει εκδοθεί στις 27 Μαρτίου 2023.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο TARAKI Safiullah περιλαμβάνουν την ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, η δικογραφία αναφέρει κατοχή, πώληση και διάθεση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από ενήλικο. Ο σκοπός αυτών των πράξεων, σύμφωνα με την κατηγορία, ήταν η πρόκληση της χρήσης ναρκωτικών από ανήλικο.

Παράλληλα με τις κατηγορίες για ναρκωτικά, ο 23χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος και με την κατηγορία του βιασμού ανηλίκου. Οι δύο αυτές κατηγορίες συνθέτουν ένα βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο έχει οδηγήσει στην εισαγγελική διάταξη για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Η φερόμενη δράση του στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο 23χρονος φέρεται να είχε προσεγγίσει τρία ανήλικα κορίτσια σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Οι συναντήσεις αυτές φέρονται να πραγματοποιούνταν τόσο στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Κατά την κατηγορία, ο TARAKI Safiullah προσέφερε στα ανήλικα κορίτσια ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ. Στη συνέχεια, φέρεται να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους. Επιπλέον, από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, φέρεται να είχε προμηθεύσει έναντι χρημάτων ναρκωτικές ουσίες και σε τρία ανήλικα αγόρια.

Έρευνα στο σπίτι και ευρήματα

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, στις αρχές Ιανουαρίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου. Η επιχείρηση αυτή διεξήχθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 23χρονου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες, μεταξύ των οποίων δισκία και MDMA. Επίσης, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο πιθανόν να περιέχει στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.

Κάλεσμα της ΕΛ.ΑΣ. για πληροφορίες

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατηγορούμενου, η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον διαθέτουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας είναι οι 2310-388510, 2310-388517, 2310-388518 και 2310-388520.

Οι αριθμοί αυτοί ανήκουν στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας για όσους επιλέξουν να παράσχουν πληροφορίες.

Πηγή: Newsbeast