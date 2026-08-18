Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ο 35χρονος για τη φωτιά στα Σελλιά Ρεθύμνου

Στη Δικαιοσύνη οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ένας 35χρονος Ισραηλινός, ο οποίος φέρεται να εμπλέπεται στη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελλιά του Ρεθύμνου. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα όπου διέμενε ο άνδρας μαζί με άλλους επισκέπτες. Μετά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή, ο 35χρονος αφέθηκε ελεύθερος, υπό όρους.

Η εμφάνιση ενώπιον της δικαιοσύνης

Ο 35χρονος Ισραηλινός οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή Ρεθύμνου, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση της πυρκαγιάς. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, καθώς η φωτιά φέρεται να προκληθεί από τη χρήση ψησταριάς στην έπαυλη όπου διέμενε.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την απελευθέρωσή του. Ωστόσο, αυτή συνοδεύτηκε από την επιβολή δύο περιοριστικών όρων: την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ και την υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στην Ελληνική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

Οι ισχυρισμοί του 35χρονου για την έναρξη της φωτιάς

Κατά την απολογία του, ο 35χρονος Ισραηλινός υποστήριξε ότι αντιλήφθηκε τη φωτιά σε απόσταση περίπου 60 μέτρων από τη βίλα στην οποία διέμενε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ενδιάμεσο τμήμα της έκτασης μεταξύ του σημείου που αντιλήφθηκε τη φωτιά και της έπαυλης παρέμενε ανέπαφο από τις φλόγες.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο ίδιος και οι συγκατοίκοί του θεωρούσαν ότι η πυρκαγιά είχε προκληθεί από κάποια άλλη, άγνωστη αιτία. Μετά την αντίληψη της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές μαζί με μία γειτόνισσά τους. Στη συνέχεια, μάζεψαν τα προσωπικά τους αντικείμενα και μετέβησαν σε μία ταβέρνα της περιοχής, όπου περίμεναν την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης.

Η αναζήτηση από την πυροσβεστική υπηρεσία

Ο 35χρονος περιέγραψε ότι περίπου δύο ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς και την αναχώρησή τους από τη βίλα, ενημερώθηκαν ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία τούς αναζητούσε. Ο σκοπός της αναζήτησης ήταν να καταθέσουν σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στην πυρκαγιά στα Σελλιά.

Η απουσία σύστασης για τη χρήση της ψησταριάς

Στο πλαίσιο της απολογίας του, ο Ισραηλινός επέμεινε ότι σε καμία περίπτωση δεν τους είχε γίνει σύσταση να μην ανάψουν φωτιά, ειδικά σε συνθήκες ισχυρών ανέμων. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν υπήρξε καμία γραπτή ή προφορική οδηγία που να απαγορεύει τη χρήση του γκριλ στην έπαυλη.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι στις 10 Αυγούστου, δύο ημέρες μετά την άφιξή τους στη βίλα, τους δόθηκε ένα πινακάκι με διάφορες πληροφορίες. Μεταξύ αυτών των πληροφοριών, όπως ο κωδικός πρόσβασης στο Wi-Fi, υπήρχε, στα «ψιλά γράμματα», μία λιτή αναφορά για τη μη χρήση της ψησταριάς σε περίπτωση που επικρατούσαν άνεμοι.

Η δήλωση του συνηγόρου υπεράσπισης

Ο δικηγόρος κ. Βαγγέλης Φανουργάκης, ο οποίος εκπροσώπησε τον 35χρονο Ισραηλινό, προέβη σε δήλωση μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών. Ο κ. Φανουργάκης ανέφερε ότι με την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος ο εντολέας του, αναδείχθηκε η ορθή διάσταση των πραγματικών περιστατικών, η οποία, όπως τόνισε, απέχει παρασάγγας από τις αρχικές περιγραφές που είχαν δοθεί.

Η υπεράσπιση, σύμφωνα με τον δικηγόρο, κατέδειξε ότι πρόκειται για ένα περιστατικό που στερείται δόλου. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε ότι δεν υπήρξε ουσιαστικός κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή από την πυρκαγιά. Ο κ. Φανουργάκης ολοκλήρωσε τη δήλωσή του εκφράζοντας την ακλόνητη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τη δέσμευση για συνέχιση της διαδικασίας με απόλυτη προσήλωση στην πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας.

Πηγή: Topontiki