Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στη Σίφνο, στην περιοχή Εξάμπελα, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Το ρολόι έδειχνε 18:17 όταν σήμανε συναγερμός στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Οι διασώστες εντόπισαν τους τρεις επιβαίνοντες νεκρούς, ενώ οι σοροί τους ήταν απανθρακωμένες.

Η στιγμή της συντριβής και η μεγάλη έκρηξη

Το ιδιωτικό ελικόπτερο, τύπου Bell 206, είχε αναχωρήσει από την Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας. Την ώρα που πλησίαζε στο ελικοδρόμιο του νησιού, διακρίνεται να έχει καθοδική πορεία και να ετοιμάζεται για προσγείωση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο πιλότος φαίνεται να χάνει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα την πτώση του ελικοπτέρου.

Ακολούθησε η συντριβή και μια μεγάλη έκρηξη, μετατρέποντας το ελικόπτερο σε φλεγόμενη μάζα. Το περιστατικό συνέβη κοντά σε κατοικίες, στην περιοχή Θόλος της Σίφνου. Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν αμέσως στο σημείο, πριν επεκταθεί η φωτιά στον οικισμό.

Οι νεκροί και οι δηλώσεις του γιατρού

Οι τρεις επιβαίνοντες, ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, ανασύρθηκαν νεκροί. Οι σοροί τους είχαν απανθρακωθεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ταυτοποίηση μέσω DNA.

Συγκλονίζει η δήλωση του γιατρού που είχε εφημερία και έσπευσε στο σημείο της τραγωγίας. Όπως ανέφερε, το πρώτο πτώμα που αντίκρισαν είχε εκσφενδονιστεί 5-6 μέτρα από το ελικόπτερο, σε μία κατωφέρεια, και δεν φαινόταν με την πρώτη ματιά. Τα δύο άλλα πτώματα ήταν ακέραια, με την εξαίρεση ενός κομμένου ποδιού. Ο γιατρός πρόσθεσε ότι, αν δεν είχαν καεί, ίσως να βρίσκονταν τώρα στη ζωή, παρόλο που θα είχαν πολλαπλά κατάγματα.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου. Ο χώρος, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, παραμένει αποκλεισμένος από τη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι. Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς. Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες. Στελέχη του ελληνικού FBI έχουν επίσης σπεύσει στο νησί για να συνδράμουν.

Διερεύνηση αιτιών και μαρτυρίες

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τα σενάρια σχετικά με την πτώση του ελικοπτέρου. Υπάρχει συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.), ο οποίος θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εξετάζονται αναφορές κατοίκων για έναν ασυνήθιστο θόρυβο λίγο πριν την πτώση. Επίσης, ερευνάται η σιγή ασυρμάτου που ακολούθησε από την τελευταία επικοινωνία του χειριστή, ο οποίος είχε ενημερώσει ότι προετοιμαζόταν για προσγείωση. Νέο βίντεο δείχνει το ελικόπτερο να περιστρέφεται στον αέρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, ενώ μετά τη συντριβή, πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν στην περιοχή.

Πηγή: Newsbeast