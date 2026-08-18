Φωτιά στη Μήλο: Κινητοποίηση δυνάμεων στον Προφήτη Ηλία

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2026, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας της Μήλου. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, κινητοποιώντας άμεσα το Πυροσβεστικό Σώμα και τις αρμόδιες αρχές του νησιού. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν συστηματικά στην περιοχή για την κατάσβεση, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει και η διερεύνηση των αιτιών της εκδήλωσής της.

Το χρονικό της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, στο νησί της Μήλου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε και άρχισε να παίρνει διαστάσεις περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2026. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο νησί της Μήλου περίπου στις 18:40 της ίδιας ημέρας. Η ταχύτητα με την οποία ενημερώθηκαν οι αρχές επέτρεψε την άμεση ανταπόκριση και την αποστολή δυνάμεων προς το σημείο της φωτιάς. Η περιοχή του Προφήτη Ηλία, με την παρουσία χαμηλής βλάστησης, θεωρείται ευάλωτη σε τέτοια φαινόμενα, καθιστώντας την άμεση επέμβαση κρίσιμη για τον περιορισμό των συνεπειών.

Επίγειες δυνάμεις στην μάχη της κατάσβεσης

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της, κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, τέσσερις πυροσβέστες με ένα πυροσβεστικό όχημα έσπευσαν στην περιοχή του Προφήτη Ηλία. Η παρουσία αυτών των δυνάμεων στο έδαφος είναι καθοριστικής σημασίας για την άμεση επέμβαση στις εστίες και την προστασία τυχόν παρακείμενων εκτάσεων.

Οι επίγειες δυνάμεις εργάζονται μεθοδικά για να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο της πυρκαγιάς. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ζώνες πυροπροτεσίας και να κατασβέσουν τις φλόγες που βρίσκονται σε σημεία τα οποία είναι δύσβατα για τα εναέρια μέσα. Η συντονισμένη δράση τους αποτελεί βασικό πυλώνα στην προσπάθεια συνολικού ελέγχου της κατάστασης και αποτροπής περαιτέρω καταστροφών.

Η συμβολή των εναέριων μέσων

Παράλληλα με την επίγεια επιχείρηση, κρίσιμη ήταν και η κινητοποίηση των εναέριων μέσων για την αεροπυρόσβεση. Συνολικά, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο απογειώθηκαν άμεσα για να πραγματοποιήσουν στοχευμένες ρίψεις νερού από αέρος. Η συνδυασμένη δράση αυτών των πέντε εναέριων μέσων είναι ζωτικής σημασίας για την ταχεία αντιμετώπιση της φωτιάς, ειδικά σε περιπτώσεις που αυτή έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις ή εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς.

Τα αεροσκάφη και το ελικόπτερο επιχειρούν με συνεχείς και συντονισμένες ρίψεις, στοχεύοντας στην ψύξη του μετώπου της πυρκαγιάς και στον αποτελεσματικό περιορισμό της εξάπλωσής της. Η συμβολή τους κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων, καθώς μπορούν να καλύψουν μεγάλες εκτάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και να πλήξουν τις φλόγες από ψηλά, ενισχύοντας την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Πέρα από το άμεσο έργο της κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων. Το ειδικό αυτό κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για αμέλεια ή εμπρησμό.

Οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν στη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και μαρτυριών από την περιοχή, προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα σχετικά με την προέλευση της πυρκαγιάς. Η διερεύνηση των αιτιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης κάθε πυρκαγιάς, με απώτερο στόχο την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και την απόδοση τυχόν ευθυνών, εφόσον προκύψουν.

Πηγή: Reader