Η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο με 25 παραβιάσεις και αερομαχία

Σε νέα κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο προχώρησε η Τουρκία την Τρίτη 18/8, με οπλισμένα μαχητικά F-16 και δεκάδες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Συνολικά καταγράφηκαν 25 παραβιάσεις και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, ενώ σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Η αυξημένη τουρκική δραστηριότητα εκτείνεται σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, από το βορειοανατολικό έως το νοτιοανατολικό τμήμα του.

Εντατική τουρκική δραστηριότητα και αεροσκάφη

Κατά τη διάρκεια της Τρίτης 18/8, η τουρκική πολεμική αεροπορία επέδειξε εντατική δραστηριότητα, η οποία περιλάμβανε συνολικά 25 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Ελλάδας. Παράλληλα, σημειώθηκαν 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση της τουρκικής παρουσίας.

Στις τουρκικές πτήσεις συμμετείχαν συνολικά 12 αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν μαχητικά F-16, ένα αεροσκάφος τύπου CN-235, καθώς και τέσσερα UAV, τα οποία συνέβαλαν στην καταγραφή των δεκάδων παραβιάσεων και παραβάσεων.

Σχηματισμοί F-16 και αερομαχία

Η δραστηριότητα των τουρκικών μαχητικών αναπτύχθηκε με τρεις σχηματισμούς F-16. Συγκεκριμένα, ο ένας σχηματισμός αποτελούνταν από τρία μαχητικά αεροσκάφη, ενώ οι άλλοι δύο σχηματισμοί περιλάμβαναν από δύο F-16 ο καθένας. Αυτοί οι σχηματισμοί πραγματοποίησαν οκτώ από τις συνολικά 25 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Από τα τουρκικά μαχητικά που πέταξαν στο Αιγαίο, δύο F-16 ήταν οπλισμένα, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην κλιμάκωση της έντασης. Κατά τη διάρκεια των πτήσεων, σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των εμπλοκών σε έξι μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.

Γεωγραφική κάλυψη και ελληνική αντίδραση

Οι τουρκικές πτήσεις καταγράφηκαν σε ευρεία γεωγραφική έκταση του Αιγαίου, καλύπτοντας το Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η εκτεταμένη αυτή παρουσία δείχνει την πρόθεση της Τουρκίας να επιδείξει στρατιωτική δραστηριότητα σε μεγάλο μέρος της περιοχής, δοκιμάζοντας τα ελληνικά όρια.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν άμεσα από ελληνικά μαχητικά. Η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική που ακολουθούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και την τήρηση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Αναλυτική καταγραφή παραβιάσεων και παραβάσεων

Οι συνολικά 25 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου κατανέμονται ως εξής: οι οκτώ πραγματοποιήθηκαν από τους σχηματισμούς των F-16, ενώ οι υπόλοιπες 17 καταγράφηκαν από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Αυτή η κατανομή αναδεικνύει τη χρήση τόσο επανδρωμένων όσο και μη επανδρωμένων μέσων στην τουρκική στρατιωτική δραστηριότητα.

Όσον αφορά τις 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, τρεις σημειώθηκαν από τους σχηματισμούς των μαχητικών F-16, εννέα από τα UAV και δύο από το αεροσκάφος CN-235. Η ποικιλία των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για τις παραβάσεις υποδηλώνει μια συντονισμένη και εκτεταμένη προσπάθεια αμφισβήτησης.

Το ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων

Η νέα αυτή τουρκική δραστηριότητα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δοκιμάζονται εκ νέου. Η ένταση έχει αυξηθεί μετά και την ανακήρυξη από την Άγκυρα δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» στο Αιγαίο, μέσω προεδρικών διαταγμάτων που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η παρουσία οπλισμένων F-16 και οι 25 παραβιάσεις που καταγράφηκαν σε μία μόνο ημέρα αποτυπώνουν την αυξημένη τουρκική στρατιωτική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Η νέα εμπλοκή, η οποία είναι η έκτη που καταγράφεται μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, ενισχύει την εικόνα μιας συνεχιζόμενης κλιμάκωσης στην περιοχή.

Πηγή: Ieidiseis