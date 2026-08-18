Φωτιά σε δασική έκταση στους Ρωγούς Καλαβρύτων: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ρωγοί Καλαβρύτων, το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026. Το περιστατικό, που αναφέρθηκε περίπου στις 18:30, κινητοποίησε άμεσα το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο έσπευσε με επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στο δάσος.

Άμεση κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στους Ρωγούς Καλαβρύτων, το Πυροσβεστικό Σώμα προχώρησε σε άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στο σημείο της δασικής έκτασης που καιγόταν, έσπευσαν συνολικά 10 πυροσβέστες. Αυτοί οι πυροσβέστες ανέλαβαν το δύσκολο έργο της κατάσβεσης των φλογών, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Οι επίγειες δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν περιλάμβαναν επίσης μία ειδική ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ. Η ομάδα αυτή συνέδραμε ενεργά στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της φωτιάς, επιχειρώντας σε δύσβατα σημεία της δασικής περιοχής. Τις δυνάμεις των πυροσβεστών και την πεζοπόρο ομάδα συνόδευαν 2 οχήματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και για την παροχή νερού στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στο δάσος των Ρωγών.

Εναέρια συνδρομή από ελικόπτερο

Στη μάχη με τις φλόγες στην περιοχή των Ρωγών Καλαβρύτων, η οποία καίει δασική έκταση, συμμετείχε και ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής. Η εναέρια συνδρομή κρίθηκε απαραίτητη και εντάχθηκε στις προσπάθειες κατάσβεσης, προσφέροντας σημαντική υποστήριξη στις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούσαν στο έδαφος.

Το ελικόπτερο έλαβε ενεργό μέρος στο έργο της κατάσβεσης, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από τη δασική έκταση που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Η παρουσία του ελικοπτέρου ενίσχυσε τις προσπάθειες των πυροσβεστών, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της στην περιοχή των Καλαβρύτων.

Η ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό της πυρκαγιάς στους Ρωγούς Καλαβρύτων την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026. Η ενημέρωση για το ξέσπασμα της φωτιάς έγινε περίπου στις 18:30 το απόγευμα, θέτοντας άμεσα σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες και θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο αντιμετώπισης.

Αμέσως μετά τη λήψη της ενημέρωσης, το Πυροσβεστικό Σώμα προχώρησε στην άμεση κινητοποίηση των απαραίτητων δυνάμεων. Τόσο οι επίγειες δυνάμες, αποτελούμενες από πυροσβέστες, πεζοπόρες ομάδες και οχήματα, όσο και οι εναέριες δυνάμεις με το ελικόπτερο, κατευθύνθηκαν προς την περιοχή των Ρωγών Καλαβρύτων για να ξεκινήσουν το έργο της κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς.

Πιθανή αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, υπάρχει η πιθανότητα η πυρκαγιά που ξέσπασε στη δασική έκταση των Ρωγών Καλαβρύτων να προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά φέρεται να είχε κεραυνική δραστηριότητα, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή αυτή.

Αυτή η πιθανότητα εξετάζεται ως μία από τις κύριες αιτίες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, η οποία έθεσε σε κινητοποίηση τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πληροφορία αυτή αναφέρθηκε σε σχέση με το περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026, στους Ρωγούς Καλαβρύτων.

Πηγή: Reader