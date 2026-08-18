Το ΥΠΕΝ απαντά για το Antinero: Κρίνεται από τα στοιχεία και τα αποτελέσματά του

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έδωσε απάντηση στα πρόσφατα δημοσιεύματα και στις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με το πρόγραμμα προστασίας δασών Antinero. Το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος πρέπει να αξιολογείται «με βάση το σύνολο των στοιχείων και τα αποτελέσματα στο πεδίο». Παράλληλα, παραθέτει αναλυτικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση, τις συμβάσεις και τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Η απάντηση του ΥΠΕΝ στις αιτιάσεις

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα για το Πρόγραμμα Προστασίας Δασών Antinero, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε διευκρινίσεις. Το ΥΠΕΝ τονίζει ότι η κριτική, καθώς και ο έλεγχος κάθε ευρώ δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος, είναι θεμιτή και αναγκαία.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι όταν διατυπώνονται ισχυρισμοί περί «σκανδάλου» για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα, η συζήτηση οφείλει να γίνεται με βάση το σύνολο των στοιχείων και όχι με επιλεκτικές αναφορές. Το υπουργείο απαντά επίσης στις αναφορές περί «τεχνητής κατάτμησης» συμβάσεων και ενδεχόμενης απώλειας ευρωπαϊκών πόρων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός και το εύρος των παρεμβάσεων

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι το ποσό των περίπου 667 εκατομμυρίων ευρώ δεν αφορά μία σύμβαση, μία ανάθεση ή έναν ενιαίο διαγωνισμό. Αντιθέτως, το ποσό αυτό αποτελεί τον συνολικό προϋπολογισμό των δράσεων πρόληψης και προστασίας των δασών κατά την τελευταία πενταετία.

Μέσω αυτών των δράσεων, έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις σε περισσότερα από 900.000 στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ειδικά για το έτος 2026, το πρόγραμμα Antinero V-PLUS περιλαμβάνει 19 συμβάσεις, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 81,98 εκατομμύρια ευρώ.

Είδη εργασιών και φυσικό αντικείμενο

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Antinero περιγράφονται ως πραγματικές και υλοποιούνται στο πεδίο. Αυτές περιλαμβάνουν καθαρισμούς και διαχείριση της καύσιμης ύλης, καθώς και συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών. Επιπλέον, προβλέπονται στεγασμένες ζώνες και καθαρισμοί σε κρίσιμα οικοσυστήματα και αρχαιολογικούς χώρους.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται επίσης η δημιουργία και συντήρηση δασικών υποδομών, όπως και η κατασκευή υδατοδεξαμενών. Όλα αυτά τα έργα έχουν συγκεκριμένο και μετρήσιμο φυσικό αντικείμενο, το οποίο επιμετρήθηκε, πιστοποιήθηκε και παραλήφθηκε από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ορθή εκτέλεσή τους.

Ο ρόλος της Δημόσιας Δασικής Υπηρεσίας

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευκρινίζει ότι ο σχεδιασμός του προγράμματος Antinero δεν γίνεται από τους αναδόχους. Αντιθέτως, ο σχεδιασμός, η έγκριση, η επίβλεψη και η παραλαβή των έργων ανήκουν αποκλειστικά στη Δημόσια Δασική Υπηρεσία.

Κάθε παρέμβαση που υλοποιείται βασίζεται σε μία δασοτεχνική μελέτη, η οποία καθορίζει εκ των προτέρων την ακριβή περιοχή παρέμβασης, το φυσικό αντικείμενο των εργασιών, τις απαιτούμενες ποσότητες, τις προδιαγραφές υλοποίησης, καθώς και τον προϋπολογισμό του έργου. Οι ανάδοχοι έχουν ως ρόλο την υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου, χωρίς να αποφασίζουν οι ίδιοι ποιο δάσος θα καθαριστεί ή ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν.

Πηγή: Ieidiseis