Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και η ζωή του: Από την Κατοχή στο Παρίσι και τη Μεταπολίτευση

Ο σπουδαίος κοινωνιολόγος και πανεπιστημιακός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, είχε αποκαλύψει μία διαφορετική πλευρά του εαυτού του σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του συνεντεύξεις. Καλεσμένος της Λένας Αρώνη στην εκπομπή «#STArt» της ΕΡΤ3, είχε ξετυλίξει το νήμα της ζωής του, αναφερόμενος σε πρόσωπα και γεγονότα που τον σημάδεψαν. Παράλληλα, είχε μιλήσει για τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που βίωσε στη διάρκεια της πορείας του.

Παιδικά χρόνια και οι πρώτες πολιτικές εικόνες

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς είχε κάνει μια προσωπική αναδρομή που ξεκινούσε από τα παιδικά του χρόνια στην Αθήνα της Κατοχής. Οι πρώτες δυνατές εικόνες που διαμόρφωσαν την πολιτική και κοινωνική του συνείδηση αποτέλεσαν ένα σημαντικό μέρος της αφήγησής του.

Ανάμεσα σε αυτά τα γεγονότα, είχε αναφερθεί στη δίκη και την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη, ένα γεγονός που, όπως είχε δηλώσει, είχε αφήσει βαθύ αποτύπωμα στον ίδιο και στη διαμόρφωση των αντιλήψεών του.

Σπουδές και τα χρόνια στο Παρίσι

Στη συνέντευξή του, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς είχε μιλήσει εκτενώς για τα χρόνια των σπουδών του, καθώς και για την περίοδο που έζησε στο Παρίσι κατά τη δεκαετία του ’60. Αυτή ήταν μια εποχή έντονων πολιτικών και κοινωνικών αναταράξεων στην Ευρώπη.

Εκεί, στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, έζησε τα χρόνια της δικτατορίας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα συμμετείχε ενεργά στις πολιτικές και πνευματικές διεργασίες της εποχής. Η περίοδος αυτή υπήρξε καθοριστική για την περαιτέρω εξέλιξή του.

Η φιλία με τον Νίκο Πουλαντζά

Ιδιαίτερη θέση στην αφήγηση του Κωνσταντίνου Τσουκαλά είχε ο Νίκος Πουλαντζάς. Ο Τσουκαλάς είχε αναφερθεί στη βαθιά φιλία που τους συνέδεε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σχέσης τους τόσο σε προσωπικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο.

Επίσης, είχε μιλήσει για το τραυματικό τέλος του σημαντικού μαρξιστή κοινωνιολόγου και πολιτικού θεωρητικού, Νίκου Πουλαντζά, ένα γεγονός που τον είχε επηρεάσει βαθιά.

Η επιστροφή στην Ελλάδα και η ακαδημαϊκή του πορεία

Μετά την πτώση της δικτατορίας και την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον χώρο των κοινωνικών επιστημών. Η παρουσία του ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα.

Είχε σπουδάσει αρχικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε την ακαδημαϊκή του πορεία σε μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, ανέπτυξε πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια και ερευνητικά κέντρα, ενώ απέκτησε έντονη παρουσία στον δημόσιο διάλογο.

Από την πολιτική στην Ακαδημία Αθηνών

Η διαδρομή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στο πανεπιστημιακό περιβάλλον. Είχε περάσει και από την ενεργό πολιτική, υπηρετώντας ως βουλευτής Επικρατείας, γεγονός που σηματοδότησε την ευρύτερη προσφορά του στην ελληνική κοινωνία.

Η εκλογή του στην Ακαδημία Αθηνών αποτέλεσε έναν ακόμη σημαντικό σταθμό σε μια πορεία δεκαετιών, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον τομέα των επιστημών και των γραμμάτων.

Σκέψεις για το παρόν και το μέλλον

Στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς δεν είχε μείνει μόνο στις αναμνήσεις του παρελθόντος. Είχε μιλήσει και για το παρόν, καταθέτοντας τις σκέψεις του για την κατάσταση της δημοκρατίας και την αποδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Είχε αναφερθεί επίσης σε ένα μοντέλο «ανάπτυξης χωρίς μέτρο».

Είχε σταθεί ακόμη στην αγωνία και τον θυμό των νεότερων γενεών, καθώς και στη σημασία της διανοητικής αναζήτησης. Τόνισε την ανάγκη αυτής της αναζήτησης σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών και μια διαρκώς αυξανόμενη αβεβαιότητα.

Πηγή: Ieidiseis