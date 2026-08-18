Φωτιά στον Βόλο: Συναγερμός στα Αϊβαλιώτικα, ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) στον Βόλο, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, η οποία περιγράφεται και ως χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Αϊβαλιώτικα Μαγνησίας. Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και προχώρησε σε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 18:11, ενεργοποιήθηκε το σύστημα του 112, στέλνοντας μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Ευρεία κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στα Αϊβαλιώτικα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις. Στο μέτωπο επιχειρούν 41 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ. Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετέχουν 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ. Οι δυνάμεις αυτές ενισχύονται από 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς και να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.

Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, και συγκεκριμένα στις 18:11, ενεργοποιήθηκε το σύστημα του 112. Μέσω του συστήματος, στάλθηκε μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Το μήνυμα του 112 ήταν σαφές και καλούσε σε ετοιμότητα: «Πυρκαγιά στην περιοχή Νέες Παγασές, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Συνθήκες και χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, με κάποιες πηγές να την περιγράφουν ως πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Αϊβαλιώτικα Μαγνησίας. Η εκδήλωση της πυρκαγιάς σημειώνεται σε μια ημέρα κατά την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατασσόμενη στην κατηγορία 3. Αυτή η συνθήκη απαιτεί αυξημένη προσοχή και ετοιμότητα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, τόσο από το έδαφος όσο και από τον αέρα, για να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε κατοικημένες περιοχές ή άλλες ευαίσθητες ζώνες.

Διερεύνηση αιτιών και άγνωστα στοιχεία

Παράλληλα με τις προσπάθειες κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εκδήλωσής της.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει από πού προκλήθηκε η φωτιά. Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το αν απειλούνται σπίτια ή άλλες υποδομές στην ευρύτερη περιοχή των Αϊβαλιώτικων και των Νέων Παγασών.

Πηγή: Ieidiseis