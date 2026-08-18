Πυρκαγιά στη Σαλαμίνα: Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν κοντά στον Προφήτη Ηλία

Νέα πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στη Σαλαμίνα, στην περιοχή πλησίον του Προφήτη Ηλία, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς σήμερα, 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:45. Η άμεση παρέμβαση κρίθηκε επιτακτική, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, απαιτώντας την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων.

Άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, αναπτύχθηκαν άμεσα στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν στο έδαφος με στόχο τον περιορισμό του μετώπου. Οι δυνάμεις αυτές αναπτύχθηκαν άμεσα προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν ενδεχόμενη επέκτασή του στη δασική έκταση, δεδομένης της φύσης της βλάστησης.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος. Η συμβολή των εναέριων μέσων θεωρείται καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φωτιάς, ιδίως σε δυσπρόσιτες περιοχές, ενισχύοντας σημαντικά το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Υψηλός κίνδυνος και κρίσιμη οριοθέτηση της εστίας

Η κινητοποίηση των αρχών είναι αυξημένη, καθώς η Σαλαμίνα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατασσόμενη στην κατηγορία 3. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τη φύση της βλάστησης στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, καθιστά κρίσιμη την άμεση και αποτελεσματική οριοθέτηση της εστίας της πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονται εντατικά για να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση, πριν αυτή λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η κατάσταση συναγερμού τέθηκε αμέσως μετά την ειδοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, θέτοντας τις αρχές σε ετοιμότητα. Η άμεση ανταπόκριση και η αυξημένη κινητοποίηση κρίθηκαν απαραίτητες για την προστασία της δασικής έκτασης και των γύρω περιοχών από την απειλή της φωτιάς.

Διερεύνηση των συνθηκών και αιτιών εκδήλωσης

Παράλληλα με το έργο της κατάσβεσης, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Η παρουσία του ανακριτικού κλιμακίου υπογραμμίζει τη σημασία που δίνεται στη διαλεύκανση των περιστατικών που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς.

Η διερεύνηση των αιτιών αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς στη δασική έκταση πλησίον του Προφήτη Ηλία. Η συλλογή στοιχείων και μαρτυριών θα συμβάλει στην πλήρη εικόνα του συμβάντος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τη διευκόλυνση

Λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Σαλαμίνα. Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ασκληπιού, από το ύψος της οδού Επιδαύρου έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής, με τα οχήματα να εκτρέπονται σε εναλλακτικές διαδρομές.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται προκειμένου να διευκολυνθεί η κίνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Παράλληλα, οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας τόσο των οδηγών όσο και των κατοίκων της περιοχής, απομακρύνοντάς τους από την επικίνδυνη ζώνη.

Πηγή: Topontiki