Η 82χρονη που οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών – Κορίνθου: «Ήθελα να στρίψω στο φανάρι και έκανα λάθος»

Μια 82χρονη οδηγός προκάλεσε αναστάτωση και πανικό στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, όταν κινήθηκε ανάποδα στο ύψος της Μαγούλας. Το περιστατικό, το οποίο μπορούσε να αποβεί μοιραίο, έγινε γνωστό μέσα από βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια η ηλικιωμένη γυναίκα μίλησε για το λάθος της, δηλώνοντας μετανιωμένη.

Το περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία

Η κίνηση της ηλικιωμένης οδηγού στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση προς την Κόρινθο, καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε άμεσα ανησυχία και πανικό στους διερχόμενους οδηγούς που κινούνταν κανονικά στην Εθνική Οδό. Οι διακοπές του καλοκαιριού, σε συνδυασμό με την τύχη, συνέβαλαν στο να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Ένας οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος ήταν παρών στο σημείο και έκανε γνωστό το περιστατικό, κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση χάρη στα καλά του αντανακλαστικά. Η παρουσία του βίντεο στα social media έφερε στο φως το επικίνδυνο αυτό συμβάν, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η εξήγηση της 82χρονης οδηγού

Η 82χρονη γυναίκα, μιλώντας στο newsit.gr, εξήγησε τι ακριβώς συνέβη και πώς οδηγήθηκε στο λάθος. «Λάθος έγινε. Ήθελα να στρίψω στο φανάρι για να έρθω προς Αθήνα και έκανα λάθος», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη μεταμέλειά της για την ενέργειά της.

Πρόσθεσε πως η πρόθεσή της ήταν να κατευθυνθεί προς την Αθήνα, αλλά μια λανθασμένη επιλογή στο φανάρι την οδήγησε στην αντίθετη πορεία. Η δήλωσή της δίνει μια πρώτη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό στην πολυσύχναστη εθνική οδό.

Λεπτομέρειες για τη λανθασμένη στροφή

Η ηλικιωμένη οδηγός διευκρίνισε περαιτέρω το λάθος της, εξηγώντας ότι αντί να στρίψει στο φανάρι που οδηγεί προς την Αθήνα, έστριψε στην προηγούμενη διάβαση. Αυτή η διάβαση, όπως ανέφερε, οδηγεί προς τη Θήβα. «Αντί να πάω στο φανάρι που στρίβουμε για την Αθήνα, έστριψα σε εκείνο που στρίβουμε για τη Θήβα», είπε.

Η σύγχυση αυτή οδήγησε το όχημά της να εισέλθει στην εθνική οδό από την αντίθετη κατεύθυνση, δημιουργώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς. Η περιγραφή της αναδεικνύει την στιγμιαία σύγχυση που την οδήγησε στην επικίνδυνη αυτή πορεία.

Άμεση αντίδραση και αποφυγή ατυχήματος

Η 82χρονη υποστήριξε ότι αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος της. «Το κατάλαβα αμέσως», δήλωσε. Αμέσως μετά την συνειδητοποίηση, προχώρησε σε ενέργειες για να διορθώσει την κατάσταση και να ειδοποιήσει τον οδηγό της μηχανής που ερχόταν από την σωστή κατεύθυνση.

«Την είδα, άναψα και αναβόσβησα τα αλάρμ, για να δείξω ότι κάτι μου είχε συμβεί», περιέγραψε. Στη συνέχεια, μπήκε αμέσως σε έναν παράδρομο, γύρισε το όχημα και επανήλθε στον κανονικό δρόμο. Τόνισε επίσης ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα, παρά μόνο η συγκεκριμένη μηχανή.

Η προέλευση της οδηγού

Σε ό,τι αφορά την αφετηρία της διαδρομής της, η ηλικιωμένη οδηγός διευκρίνισε ότι δεν είχε ξεκινήσει από την Αθήνα. Όπως δήλωσε, βρισκόταν στο χωριό της, το Κριεκούκι, πριν εισέλθει στην εθνική οδό. «Ήμουν από το χωριό μου, το Κριεκούκι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια επανέλαβε ότι το περιστατικό ήταν «απλώς ένα λάθος» και ότι δεν είχε μιλήσει με κανέναν άλλο σχετικά με αυτό. Η μαρτυρία της προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα του συμβάντος, όπως το βίωσε η ίδια, από την αρχή μέχρι την αποκατάσταση της πορείας της.

Πηγή: Newsit