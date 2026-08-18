Ένα νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα αποτυπώνει τη στιγμή της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο, το οποίο, όπως φαίνεται στα πλάνα, πραγματοποιούσε κύκλους στον αέρα πριν πέσει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες. Το τραγικό δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 55χρονου Έλληνα πιλότου και ενός νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία. Οι αρχές εξετάζουν εντατικά τα αίτια της τραγωδίας, ενώ η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ζητήσει τη διενέργεια ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα του ίδιου τύπου.

Το νέο βίντεο και η επικοινωνία του πιλότου

Το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του ελικοπτέρου πριν τη συντριβή του στο νησί της Σίφνου. Στα πλάνα, το ελικόπτερο διακρίνεται να εκτελεί κύκλους στον αέρα, πριν τελικά καταπέσει στο έδαφος και αμέσως μετά τυλιχθεί στις φλόγες, προκαλώντας την τραγική απώλεια τριών ανθρώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 15 λεπτά πριν από το μοιραίο συμβάν, ο πιλότος είχε πραγματοποιήσει επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, είχε ενημερώσει ότι κατευθυνόταν προς το ελικοδρόμιο που βρίσκεται στην περιοχή Εξάμπελα, με σκοπό την προσγείωση.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για την τραγωδία

Οι αρχές που διερευνούν την υπόθεση εξετάζουν αυτή τη στιγμή δύο βασικά σενάρια που θα μπορούσαν να ευθύνονται για την τραγωδία. Το ένα σενάριο επικεντρώνεται σε πιθανή μηχανική βλάβη του ελικοπτέρου, ενώ το άλλο εξετάζει ένα αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή.

Πηγές από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) έχουν αναφέρει ότι οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι το τεχνικό πρόβλημα ενδέχεται να εντοπίζεται στον ουραίο έλικα του ελικοπτέρου. Αυτό παραπέμπει σε μια μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του σκάφους, ένα στοιχείο που διερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή από τους εμπειρογνώμονες.

Το δεύτερο σενάριο, όπως ανέφερε ο κ. Φραγκούλης, αφορά ένα πιθανό αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Ένα τέτοιο πρόβλημα θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό ισχαιμικό επεισόδιο, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει βίαιη διάταση σε κάποιο χέρι ή πόδι του πιλότου, επηρεάζοντας την ικανότητά του να ελέγχει το ελικόπτερο.

Έκτακτοι έλεγχοι στα ελικόπτερα Bell 206

Μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σίφνο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) προχώρησε σε άμεσες ενέργειες για την ενίσχυση της ασφάλειας των πτήσεων. Συγκεκριμένα, η ΑΠΑ ζήτησε τη διενέργεια έκτακτων και ενδελεχών ελέγχων στον πίσω έλικα όλων των ελικοπτέρων τύπου Bell 206.

Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από κάθε πτήση των συγκεκριμένων ελικοπτέρων, ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας. Η απόφαση αυτή ελήφθη με αφορμή την τραγωδία, καθώς οι πρώτες ενδείξεις για την αιτία του δυστυχήματος παραπέμπουν σε πιθανό τεχνικό πρόβλημα στον ουραίο έλικα.

Τα θύματα της συντριβής

Στο τραγικό δυστύχημα που συνέβη στη Σίφνο, έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα. Πρόκειται για τον 55χρονο Έλληνα πιλότο του ελικοπτέρου, ο οποίος βρισκόταν στα χειριστήρια του σκάφους κατά τη μοιραία πτήση.

Μαζί του επέβαινε και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Το ζευγάρι είχε ναυλώσει το ελικόπτερο για το γαμήλιο ταξίδι του, το οποίο δυστυχώς έληξε με τον πιο τραγικό τρόπο στη Σίφνο.

Πηγή: Newsbeast