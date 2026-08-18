Τραγωδία στη Σίφνο: Νέα πλάνα ντοκουμέντο από τη συντριβή του ελικοπτέρου

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, το απόγευμα της Δευτέρας 17ης Αυγούστου 2026, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Τα πλάνα αυτά καταγράφουν τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πτώση του εναερίου μέσου, η οποία οδήγησε στον θάνατο τριών ανθρώπων. Η τραγωδία σημειώθηκε πλησίον του ελικοδρομίου του νησιού, στην περιοχή Εξάμπελα, περίπου στις 18:08 το απόγευμα.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης

Στο νέο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο τύπου Bell 206 να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο του νησιού με σκοπό την προσγείωση. Ξαφνικά, το ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα, χάνοντας ύψος και καταλήγοντας σε συντριβή στο έδαφος. Μετά την πτώση, το ελικόπτερο τυλίχθηκε άμεσα στις φλόγες, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με αναφορές μαρτύρων, οι κινήσεις του ελικοπτέρου έδιναν την εικόνα ότι ο πιλότος επιχειρούσε μέχρι την τελευταία στιγμή είτε να διατηρήσει το ελικόπτερο στον αέρα είτε να αποφύγει τον οικισμό σε περίπτωση πτώσης. Λίγο αργότερα, οι διασώστες εντόπισαν νεκρούς και τους τρεις επιβαίνοντες, οι οποίοι ανασύρθηκαν απανθρακωμένοι.

Οι επιβαίνοντες και το σχέδιο πτήσης

Σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου, το οποίο λειτουργούσε ως αεροταξί, επέβαιναν τρία άτομα. Πρόκειται για τον 55χρονο Έλληνα κυβερνήτη και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, οι οποίοι έκαναν το μήνα του μέλιτος. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί το απόγευμα της 17ης Αυγούστου 2026 από την περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής, με προορισμό τα Εξάμπελα της Σίφνου.

Πριν από την προσγείωση, το ελικόπτερο άρχισε να κάνει στροφές στον αέρα, με αποτέλεσμα την τελική του συντριβή. Από το περιστατικό δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου. Η προανάκριση για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα ανατέθηκε στην αστυνομία και διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου, από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Για τον λόγο αυτό, μεταβαίνουν στο νησί δύο έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα, καθώς και κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων. Ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου έχει ήδη μεταβεί στο νησί, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τη Νάξο για τη φύλαξη του σημείου συντριβής του ελικοπτέρου.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της πτώσης

Στο πλαίσιο της έρευνας, ορίζονται από την Ελληνική Αστυνομία πραγματογνώμονες, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση. Η εξέταση αυτή θα πραγματοποιηθεί αρχικά για έλεγχο DNA, με σκοπό την επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων, και στη συνέχεια για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις που θα προσδιορίσουν τα αίτια θανάτου. Παράλληλα, θα συγκεντρωθεί όλο το υλικό που ενδεχομένως υπάρχει και θα ληφθούν καταθέσεις από μάρτυρες.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δύο είναι τα πιθανά αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου που εξετάζονται από τις αρχές. Για τον λόγο αυτό, η περιοχή έχει αποκλειστεί, μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και η έρευνα στα συντρίμμια, η οποία μπορεί να δείξει αν υπήρξε οποιαδήποτε βλάβη στο ελικόπτερο. Ταυτόχρονα, αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας για να διαπιστωθεί αν υπήρξε πρόβλημα στον πιλότο.

Πηγή: Enikos