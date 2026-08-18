Ταυτοποιήθηκε η 82χρονη οδηγός της Mercedes που κινούνταν ανάποδα στην Αθηνών-Κορίνθου

Η Αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση της οδηγού της μαύρης Mercedes, η οποία καταγράφηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου. Το περιστατικό σκόρπισε τον τρόμο και έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν κανονικά στον αυτοκινητόδρομο. Πρόκειται για μία γυναίκα 82 ετών, της οποίας το δίπλωμα οδήγησης είχε λήξει, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο των Αρχών.

Η ταυτότητα της οδηγού και το ληγμένο δίπλωμα

Η γυναίκα που ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές είναι 82 ετών, καθώς έχει γεννηθεί το 1944. Από τον ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων της προέκυψε ότι η άδεια οδήγησής της είχε λήξει, γεγονός που προσθέτει στην σοβαρότητα της κατάστασης. Συγκεκριμένα, το δίπλωμα οδήγησης της 82χρονης είχε λήξει από τις 28 Μαΐου 2026, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η οδήγηση με ληγμένο δίπλωμα, σε συνδυασμό με την επικίνδυνη πορεία στο αντίθετο ρεύμα, αναμένεται να οδηγήσει στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος της. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα σχετικά με το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε ανησυχία για την οδική ασφάλεια.

Το επικίνδυνο περιστατικό στην Αθηνών-Κορίνθου

Το περιστατικό που προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου. Η μαύρη Mercedes κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας. Η πορεία του οχήματος καταγράφηκε στο ρεύμα προς Κόρινθο, όπου η οδηγός έκανε την επικίνδυνη αυτή ενέργεια.

Οι εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τη στιγμή που το όχημα πλησιάζει τα αυτοκίνητα που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό δημιούργησε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για όλους τους οδηγούς που βρίσκονταν στο σημείο εκείνη την ώρα, καθώς αναγκάστηκαν να αντιδράσουν άμεσα για να αποφύγουν τη σύγκρουση.

Η καταγραφή από μοτοσικλετιστή και οι αντιδράσεις

Η επικίνδυνη πορεία της Mercedes καταγράφηκε από έναν youtuber μοτοσικλετιστή. Ο αναβάτης βρέθηκε στον δρόμο την ώρα που η Mercedes κινούνταν αντίθετα από την κανονική ροή της κυκλοφορίας, και κατέγραψε το περιστατικό με την κάμερά του. Το βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο να προσεγγίζει τα διερχόμενα οχήματα, με τους οδηγούς τους να καλούνται να αντιδράσουν άμεσα για να αποφύγουν ενδεχόμενη σύγκρουση.

Οι αντιδράσεις του μοτοσικλετιστή, όπως καταγράφηκαν στο βίντεο, ήταν έντονες και χαρακτηριστικές του τρόμου που βίωσε. «Ώπα ρε! Χριστέ μου! Παναγία μου θα σκοτωθούμε», ακούγεται να λέει ο αναβάτης, αποτυπώνοντας τον άμεσο κίνδυνο που διέτρεχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Οι επιπτώσεις και τα αναπάντητα ερωτήματα

Η πράξη της 82χρονης οδηγού έθεσε σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών στην Εθνική Οδό. Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, ειδικά σε έναν αυτοκινητόδρομο υψηλής ταχύτητας, θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόση ώρα κινούνταν ανάποδα η Mercedes στην Αθηνών-Κορίνθου. Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό τι ακολούθησε μετά την καταγραφή του περιστατικού από τον μοτοσικλετιστή, αφήνοντας ορισμένα ερωτήματα αναπάντητα σχετικά με την πλήρη έκβαση της κατάστασης.

Πηγή: Ieidiseis