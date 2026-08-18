Φωτιά στη Μάνδρα Αττικής: Άμεση επέμβαση και οριοθέτηση σε 15 λεπτά

Μια πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας, στην Αττική, κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο Παλαιοχώρι, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Χάρη στην ταχύτητα αντίδρασης, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε μέσα σε περίπου 15 λεπτά από τη στιγμή που εκδηλώθηκε.

Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 17:00 το απόγευμα της Τρίτης. Η ειδοποίηση οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση, με τις πρώτες δυνάμεις να σπεύδουν προς το σημείο της πυρκαγιάς. Συνολικά, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα κατευθύνθηκαν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο.

Η ταχύτητα της επέμβασης αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις έφτασαν άμεσα στην αγροτοδασική έκταση του Παλαιοχωρίου, όπου είχε ξεσπάσει η φωτιά, ξεκινώντας αμέσως τις προσπάθειες κατάσβεσης και περιορισμού της. Η συντονισμένη δράση τους συνέβαλε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού.

Συνδρομή από αέρος και επίγεια μέσα

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχε και ένα ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιούσε ρίψεις νερού από αέρος, ενισχύοντας σημαντικά τις επίγειες δυνάμεις. Η εναέρια συνδρομή ήταν ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό της φωτιάς, ειδικά σε αγροτοδασική έκταση, όπου η πρόσβαση μπορεί να είναι δύσκολη για τα επίγεια οχήματα.

Παράλληλα με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας συνέδραμε ενεργά στην επιχείρηση. Υδροφόρες του Δήμου βρέθηκαν στο σημείο, παρέχοντας πολύτιμη υποστήριξη στις πυροσβεστικές δυνάμεις, εξασφαλίζοντας την επαρκή παροχή νερού για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η συνεργασία όλων των φορέων ήταν καθοριστική.

Καθοριστικός ο ρόλος του περιπολικού οχήματος

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε μέσα σε περίπου 15 λεπτά από την εκδήλωσή της. Αυτή η ταχεία οριοθέτηση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στον καθοριστικό ρόλο ενός περιπολικού οχήματος της Πυροσβεστικής. Το όχημα αυτό έφτασε πρώτο στην περιοχή της πυρκαγιάς, καταφέρνοντας να περιορίσει άμεσα την εξάπλωσή της.

Η γρήγορη άφιξη και η αποτελεσματική αρχική επέμβαση του περιπολικού οχήματος συνέβαλαν αποφασιστικά στο να μην λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις η φωτιά. Στη συνέχεια, οι υπόλοιπες δυνάμεις, που είχαν μεταβεί στο Παλαιοχώρι, συνέχισαν την επιχείρηση μέχρι την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς, διασφαλίζοντας ότι δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος περαιτέρω επέκτασης.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή

Την ημέρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, την Τρίτη, η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία κινδύνου 3. Αυτό το επίπεδο επικινδυνότητας αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο σημαντική την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο υπογραμμίζει την ανάγκη για εγρήγορση και ταχεία επέμβαση σε τέτοια περιστατικά.

Οι συνθήκες αυτές καθιστούν την ταχύτητα οριοθέτησης της φωτιάς ιδιαίτερα αξιόλογη, καθώς ο υψηλός κίνδυνος θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ δυσμενέστερες εξελίξεις. Η επιτυχής αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε μια περιοχή με τέτοια επικινδυνότητα αναδεικνύει την ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό των εμπλεκόμενων φορέων.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Για να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια.

Η διερεύνηση των αιτιών είναι μια τυπική διαδικασία σε περιπτώσεις πυρκαγιών, με στόχο την πρόληψη μελλοντικών περιστατικών και την απόδοση ευθυνών, εφόσον προκύψουν. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο θα συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το σημείο της πυρκαγιάς, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την προέλευσή της.

Πηγή: Newsbeast