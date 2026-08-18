Η Ακαδημία Αθηνών αποχαιρετά τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μεσίστιες σημαίες

Με βαθύτατη θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση, η Ακαδημία Αθηνών έλαβε γνώση της απώλειας του ακαδημαϊκού και εξέχοντος επιστήμονα στο πεδίο της Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας, Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας ανακοίνωσε ότι προς τιμήν του εκλιπόντος, η σημαία του Μεγάρου της θα αναρτηθεί μεσίστιες επί τρεις ημέρες από σήμερα.

Η ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών

Στην ανακοίνωσή της, η Ακαδημία Αθηνών εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν σπουδαίο στοχαστή και μία εμβληματική προσωπικότητα στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών. Ο εκλιπών είχε εκλεγεί τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 2025.

Η εκλογή του αφορούσε την έδρα «Κοινωνιολογίας-Κοινωνικής Θεωρίας», εντασσόμενος στη Γ' Τάξη των Ηθικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα τακτικά μέλη, καθώς και το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό της Ακαδημίας, εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τους οικείους και τους συνεργάτες του Κωνσταντίνου Τσουκαλά.

Το έργο και η πολύτιμη παρακαταθήκη του

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς περνάει στην αιωνιότητα ως ένας σημαίνων Κοινωνικός Φιλόσοφος, ο οποίος άφησε μία πολύτιμη παρακαταθήκη στην ελληνική και διεθνή κοινότητα. Το έργο του χαρακτηρίστηκε από το πολυσχιδές ακαδημαϊκό του έργο και την οξυδερκή κριτική του θεώρηση.

Επιπλέον, η συμβολή του ως ενεργού πολίτη ήταν καθοριστική, ενισχύοντας ουσιαστικά την Κοινωνία των Πολιτών. Η Ακαδημία Αθηνών υπογράμμισε ότι το κενό που αφήνει τόσο στο ίδρυμα όσο και στον επιστημονικό χώρο εν γένει είναι δυσαναπλήρωτο.

Η δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου

Για την εκδημία του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανέφερε ότι ο εκλιπών κατάφερε να μείνει πάντα νέος, αναζητώντας διαρκώς νέες ερμηνευτικές προτάσεις. Τόνισε μάλιστα ότι οι προτάσεις που είχε αναδείξει πριν από πενήντα και πλέον χρόνια ως εργαλεία για την κατανόηση της ελληνικής κοινωνίας έχουν καταστεί εδώ και δεκαετίες κοινής αποδοχής.

Ο κ. Βενιζέλος αποχαιρέτησε «με μεγάλη θλίψη και αγάπη τον συγκάτοικό μου στο ίδιο γραφείο στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, τον χρήστη της ίδιας τηβέννου, αυτής του παιδικού του φίλου και δασκάλου μου Δημήτρη Τσάτσου». Επίσης, αναφέρθηκε στο φωτεινό μυαλό του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, τη χάρη του λόγου του, το μοναδικό του ύφος, τη συστολή που τον χαρακτήριζε, την ευγένεια με την οποία χειριζόταν τις πολιτικές διαφωνίες, καθώς και την ικανότητά του να αναθεωρεί. Ο κ. Βενιζέλος συμπλήρωσε ότι η Φωτεινή, η οποία φώτισε τη ζωή του, καλείται τώρα να διαφυλάξει μια μεγάλη παρακαταθήκη.

Τα συλλυπητήρια του ΠΑΣΟΚ

Σε συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του ακαδημαϊκού και διανοητή Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υπογράμμισε τη σημασία του έργου του εκλιπόντος. Σύμφωνα με τη δήλωση, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς «άνοιξε νέους δρόμους στην κατανόηση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς «άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην κοινωνιολογία και στην ακαδημαϊκή ζωή του τόπου», αναγνωρίζοντας έτσι τη διαχρονική αξία της προσφοράς του.

Πηγή: Reader