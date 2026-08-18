Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε επείγουσα οδηγία προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206, στον απόηχο της τραγικής συντριβής στη Σίφνο. Το δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η οδηγία ζητά τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων πριν από κάθε πτήση, με στόχο την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Επείγουσα οδηγία για τα ελικόπτερα Bell 206

Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, εστάλη επείγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα τύπου Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο. Η ενέργεια αυτή έρχεται ως άμεση αντίδραση στη συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο, ένα περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο τριών ατόμων.

Η οδηγία καθιστά υποχρεωτικό για τις εν λόγω εταιρείες να προχωρούν σε συγκεκριμένους ελέγχους πριν από κάθε επόμενη πτήση των ελικοπτέρων τους. Αυτό το μέτρο κρίνεται απαραίτητο για την διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων και την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων.

Ενδείξεις δυσλειτουργίας στο ουραίο στροφείο

Η απόφαση της Πολιτικής Αεροπορίας βασίζεται σε προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα της Σίφνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις που υποδηλώνουν πιθανή δυσλειτουργία στην απόδοση του ουραίου στροφείου, γνωστού και ως tail rotor. Αυτό το εύρημα αποτελεί κεντρικό σημείο στην έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Η πιθανή αυτή βλάβη στο ουραίο στροφείο αποτελεί σοβαρό ζήτημα ασφάλειας, καθώς το συγκεκριμένο τμήμα είναι κρίσιμο για τον έλεγχο και τη σταθερότητα του ελικοπτέρου κατά την πτήση. Η άμεση ανταπόκριση των αρχών υπογραμμίζει τη σημασία της διερεύνησης και αντιμετώπισης τέτοιων τεχνικών ζητημάτων.

Αυστηροί έλεγχοι και αναφορές

Η επείγουσα οδηγία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας περιλαμβάνει λεπτομερείς απαιτήσεις για τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε εύρημα φθοράς, ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας, πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η άμεση ενημέρωση είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση της κατάστασης του στόλου των ελικοπτέρων Bell 206.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια των ελέγχων, τα ελικόπτερα στα οποία εντοπίζεται η βλάβη θα παραμένουν καθηλωμένα. Η καθήλωση θα ισχύει μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους για πτήση. Αυτό το μέτρο διασφαλίζει ότι κανένα ελικόπτερο με πιθανό πρόβλημα δεν θα πετάξει, προστατεύοντας έτσι την ασφάλεια των επιβαινόντων και του κοινού.

Το τραγικό δυστύχημα στη Σίφνο

Το δυστύχημα στη Σίφνο, που οδήγησε στην έκδοση της επείγουσας οδηγίας, κόστισε τη ζωή σε τρία άτομα. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, των οποίων η ταυτοποίηση έγινε με τη μέθοδο του DNA. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας των αερομεταφορών.

Νέο βίντεο, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου. Στο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο να περιστρέφεται στον αέρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Μετά τη συντριβή, ξέσπασε φωτιά στο σημείο, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα του συμβάντος.

Έρευνες για τα αίτια της πτώσης

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο συνεχίζονται εντατικά. Ένα κλιμάκιο από το «ελληνικό FBI» μεταβαίνει στο νησί προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες. Η παρουσία του κλιμακίου αναμένεται να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα και στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Η διερεύνηση θα καλύψει όλα τα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βλάβης που υποδεικνύεται από την προκαταρκτική αξιολόγηση. Η συλλογή και ανάλυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων είναι κρίσιμη για την ολοκλήρωση της έρευνας και την απόδοση ευθυνών, εφόσον προκύψουν.

Πηγή: Topontiki