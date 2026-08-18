Αυτοκίνητο με οικογένεια τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας

Ένα αυτοκίνητο που μετέφερε οικογένεια τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026, ενώ κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας. Το περιστατικό, το οποίο συνέβη στο ρεύμα προς Αθήνα, πριν από το Σχηματάρι, είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του οχήματος και την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενο πρανές. Οι στιγμές που ακολούθησαν χαρακτηρίστηκαν από εικόνες πανικού για τους επιβάτες και τους διερχόμενους οδηγούς.

Φωτιά εν κινήσει και στιγμές αγωνίας

Το μεσημέρι της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026, η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας έγινε το σκηνικό ενός σοβαρού συμβάντος που προκάλεσε αναστάτωση. Ένα αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν κανονικά στον δρόμο, άρχισε ξαφνικά να φλέγεται. Το όχημα μετέφερε μια οικογένεια, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, καθώς οι φλόγες τύλιγαν το αυτοκίνητο ενώ αυτό βρισκόταν ακόμα εν κινήσει.

Το ατύχημα συνέβη στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την Αθήνα, λίγο πριν από το Σχηματάρι, στο ύψος του οικισμού. Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν εκείνη τη στιγμή περιγράφονται ως εικόνες πανικού, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν με ταχύτητα, απειλώντας την ασφάλεια των επιβαινόντων και δημιουργώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Επέκταση των φλογών σε παρακείμενο πρανές

Η εξάπλωση της φωτιάς δεν περιορίστηκε μόνο στο εσωτερικό και το εξωτερικό του αυτοκινήτου. Μέχρι τη στιγμή που ο οδηγός κατάφερε να ακινητοποιήσει το φλεγόμενο όχημα στην άκρη του δρόμου, οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί πέρα από αυτό. Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά είχε σκορπίσει και στο παρακείμενο πρανές της εθνικής οδού, καλύπτοντας μια έκταση αρκετών μέτρων γύρω από το σημείο όπου σταμάτησε το αυτοκίνητο.

Αυτή η επέκταση της φωτιάς στο πρανές έδωσε μεγαλύτερες διαστάσεις στο περιστατικό, καθιστώντας την κατάσταση ακόμα πιο σοβαρή και απαιτώντας άμεση παρέμβαση. Οι φλόγες που είχαν πάρει διαστάσεις στο πρανές, πρόσθεσαν έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου, καθώς υπήρχε η πιθανότητα περαιτέρω εξάπλωσης.

Ολοσχερής καταστροφή του οχήματος

Το αυτοκίνητο, παρά τις προσπάθειες, δεν μπόρεσε να σωθεί από την καταστροφική μανία της φωτιάς. Τυλίχθηκε ολοσχερώς στις φλόγες, με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή του. Το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, καθώς η πυρκαγιά το κατέκαψε από άκρη σε άκρη.

Η εικόνα του κατεστραμμένου αυτοκινήτου στην εθνική οδό ήταν ενδεικτική της σφοδρότητας του περιστατικού. Η ολοσχερής καταστροφή του οχήματος υπογραμμίζει τον κίνδυνο που εγκυμονούν τέτοιου είδους συμβάντα, ειδικά όταν εκδηλώνονται εν κινήσει σε έναν πολυσύχναστο οδικό άξονα όπως η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας.

Διερεύνηση των συνθηκών από τις αρχές

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στο αυτοκίνητο και οδήγησε στην επέκτασή της στο πρανές, αποτελούν πλέον αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας. Τη διερεύνηση του σοβαρού αυτού περιστατικού έχει αναλάβει η Τροχαία Εθνικών Οδών, η οποία θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτή επεκτάθηκε τόσο γρήγορα, οδηγώντας στην ολοσχερή καταστροφή του οχήματος και στην κάλυψη αρκετών μέτρων του παρακείμενου πρανούς από τις φλόγες.

Πηγή: Enikos