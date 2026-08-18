Ο Τάσος Χαλκιάς για την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό: «Κάνε τον πόνο σύντροφο»

Ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς συγκαταλέγεται στους πληγέντες της καταστροφικής φωτιάς που έπληξε την περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Το σπίτι του, το οποίο είχε χτίσει με προσωπικό κόπο, έγινε στάχτη μέσα σε λίγες ώρες από το πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς. Δύο περίπου εβδομάδες μετά το συμβάν, ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα χειρόγραφο ποίημα.

Η καταστροφική πυρκαγιά και οι εκτεταμένες ζημιές

Η καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Κιθαιρώνα είχε ως αποτέλεσμα την επέκτασή της σε ευρύτερες περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας, συμπεριλαμβανομένων του Πόρτο Γερμενό και της Ξηρονομής. Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, καίγοντας συνολικά πάνω από 144.000 στρέμματα γης.

Στο Πόρτο Γερμενό, οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς κάηκαν περισσότερα από 100 σπίτια. Ανάμεσα στα ακίνητα που παραδόθηκαν στις φλόγες ήταν και η κατοικία του ηθοποιού Τάσου Χαλκιά, ο οποίος είδε τους κόπους μιας ζωής να μετατρέπονται σε στάχτη.

Το σπίτι που έγινε στάχτη και οι δηλώσεις του ηθοποιού

Ο Τάσος Χαλκιάς είχε εκφράσει στο παρελθόν τη μεγάλη του προσπάθεια για την ανέγερση του σπιτιού του. Σε προηγούμενες δηλώσεις του, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι. Τώρα πήγε, στάχτη το χυμένο μου αίμα. Τίποτα άλλο».

Ο ηθοποιός είχε δηλώσει επίσης ότι έχασε την ευκαιρία να κληροδοτήσει στα παιδιά του, τον γιο του και την κόρη του, το συγκεκριμένο περιουσιακό ακίνητο. Η σκέψη ότι το σπίτι θα περνούσε κάποτε στα χέρια τους τον έκανε κάποτε περήφανο, κάτι που πλέον αποτελεί παρελθόν μετά την καταστροφή.

Το μήνυμα ελπίδας μέσα από την ποίηση

Δύο περίπου εβδομάδες μετά την καταστροφή του σπιτιού του, ο Τάσος Χαλκιάς προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση στα social media. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, δημοσίευσε ένα χειρόγραφο ποίημα με τίτλο «Ξαγρυπνώντας».

Στο ποίημά του, ο ηθοποιός θίγει την ανάγκη του ανθρώπου να συνεχίζει τη ζωή του και να παραμένει δημιουργικός, ακόμη και μετά από μία μεγάλη καταστροφή. Μιλά για τις απώλειες, τις αναμνήσεις και τα όνειρα που μπορεί να χαθούν από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά και για τη δύναμη που μπορεί να γεννηθεί μέσα από τον πόνο. Όπως αναφέρεται, ο καθένας πρέπει να συμφιλιώνεται με τον πόνο που βιώνει και να μην σταματά ποτέ να δημιουργεί.

Αποσπάσματα από το ποίημα «Ξαγρυπνώντας»

Μέσα από τους στίχους του ποιήματος «Ξαγρυπνώντας», ο Τάσος Χαλκιάς εκφράζει συναισθήματα και σκέψεις για την αντιμετώπιση της απώλειας και την ανάγκη για συνέχεια. Το ποίημα περιλαμβάνει φράσεις όπως:

«ΞΑΓΡΥΠΝΩΝΤΑΣ

Όσο κι αν ήταν όμορφα…

πίσω σταμάτα να κοιτάς

ποιος είπε άλλες ομορφιές,

πως δεν θα συναντήσεις!

Μόνο λευτέρωσε το νου

κι άστονε ν’ αναπνεύσει!

Μια χαραμάδα στην ψυχή.

να βγει στο φως, να ξεπλυθεί,

με τα παιδιά να παίξει.»

Και συνεχίζει σε άλλο σημείο, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία και την αποδοχή του πόνου ως κινητήρια δύναμη:

«Να χτίζεις, να δημιουργείς

ποτέ μη σταματήσεις

κι αν σου χαθήκαν μονομιάς

όνειρα, βάσανα καημοί,

αγάπες και αναμνήσεις

σε πείσμα ανθρώπων και θεών

κάνε τον πόνο σύντροφο,

μ’ αυτόν θα τ’ αναστήσεις.»

Η αντίδραση του γιου του, Άρη Χαλκιά

Πριν από την ανάρτηση του ίδιου του ηθοποιού, ο γιος του Τάσου Χαλκιά, Άρης, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ο Άρης Χαλκιάς είχε αναρτήσει στο TikTok εικόνες που αποτύπωναν την απόλυτη καταστροφή που προκάλεσε η φωτιά στο σπίτι της οικογένειας στο Πόρτο Γερμενό, δείχνοντας το μέγεθος της ζημιάς.

Πηγή: Newsit