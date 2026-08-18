Φωτιά στη Θήβα: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων για την κατάσβεση

Αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Θήβας Βοιωτίας τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026, προκαλώντας άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30, θέτοντας σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπισή του. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα στο μέτωπο της πυρκαγιάς

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην αγροτοδασική έκταση της Θήβας, κινητοποιήθηκαν συνολικά 22 πυροσβέστες. Οι επίγειες δυνάμες έδωσαν μάχη με τις φλόγες, επιχειρώντας σε δύσβατα σημεία της περιοχής προκειμένου να ελέγξουν την εξάπλωση της φωτιάς και να προστατεύσουν τις γύρω περιοχές.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχε ενεργά και μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, η οποία συνέδραμε με την εξειδίκευσή της στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Επιπλέον, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την αδιάκοπη παροχή νερού, στο σημείο έφτασαν 6 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στην προσπάθεια περιορισμού του πύρινου μετώπου.

Η κρίσιμη συμβολή των εναέριων μέσων στην κατάσβεση

Πέρα από τις επίγειες δυνάμεις, η επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύθηκε σημαντικά από αέρος, με την άμεση κινητοποίηση εναέριων μέσων. Συγκεκριμένα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο σηκώθηκαν άμεσα για να πραγματοποιήσουν συντονισμένες ρίψεις νερού στην πληγείσα αγροτοδασική περιοχή.

Η συμβολή των εναέριων μέσων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να περιοριστεί άμεσα το πύρινο μέτωπο και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς. Οι συνεχείς ρίψεις από αέρος στόχευαν στην ψύξη και τον έλεγχο της πυρκαγιάς, προστατεύοντας την αγροτοδασική έκταση της Θήβας Βοιωτίας από μεγαλύτερες καταστροφές.

Συνδρομή από τον Δήμο Θηβαίων και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στην προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ο Δήμος Θηβαίων παρείχε άμεση και ουσιαστική συνδρομή, διαθέτοντας υδροφόρες. Η υποστήριξη αυτή ήταν καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση των υδάτινων πόρων που χρησιμοποιούνταν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εξασφαλίζοντας την επάρκεια νερού.

Οι υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστών και συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του πύρινου φαινομένου στην περιοχή. Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων ήταν απαραίτητη για την ταχεία και συντονισμένη δράση.

Ξεκίνησε η διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση του πύρινου μετώπου στην αγροτοδασική έκταση.

Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις πιθανές μαρτυρίες, προκειμένου να προσδιορίσουν τις ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς στην αγροτοδασική έκταση της Θήβας Βοιωτίας. Η διερεύνηση αποσκοπεί στην πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και στην εξακρίβωση των γεγονότων που το προκάλεσαν.

Πηγή: Enikos