Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Σίφνο, όταν ελικόπτερο τύπου Bell 206 συνετρίβη κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται ένα νεόνυμφο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο 53χρονος Έλληνας πιλότος. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη των ερευνών για τη διαλεύκανση των αιτιών της πτώσης.

Τα θύματα της τραγωδίας: Νεόνυμφοι και έμπειρος πιλότος

Οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι ο πιλότος, Γιώργος Ράικος, 53 ετών, και οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου, ο 31χρονος Alexander Cromie και η 30χρονη σύζυγός του Marie Ebert. Ο Γιώργος Ράικος ήταν πατέρας τριών παιδιών και απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, με μεγάλη εμπειρία στις πτήσεις, έχοντας πετάξει στο παρελθόν και στρατιωτικά ελικόπτερα Chinook.

Το ζευγάρι από τη Βρετανία, Alexander Cromie και Marie Ebert, ζούσε στο Λονδίνο και βρισκόταν στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος, καθώς είχαν παντρευτεί πρόσφατα. Είχαν επιλέξει τη Σίφνο ως προορισμό και είχαν νοικιάσει το ελικόπτερο από το Μαρκόπουλο για να μεταβούν στο νησί, όμως το ελικόπτερο έπεσε περίπου 50 μέτρα πιο μακριά από το ελικοδρόμιο.

Η επαγγελματική ιδιότητα του Βρετανού επιβάτη και η αντίδραση της εταιρείας

Ο Alexander Cromie κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα Private Wealth Solutions της εταιρείας Blackstone στο Λονδίνο. Η Blackstone εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για το τραγικό συμβάν. «Είμαστε σοκαρισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του συναδέλφου μας Άλεξ Κρόμι και της συζύγου του Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτος τους», ανέφερε η εταιρεία.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Blackstone πρόσθεσε ότι «ο Άλεξ ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του στην Blackstone, και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους αγαπημένους τους». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το κλίμα πένθους που επικρατεί στην εταιρεία μετά την απώλεια του στελέχους της.

Έρευνες για τα αίτια και διαδικασία ταυτοποίησης

Οι σοροί των τριών θυμάτων εντοπίστηκαν απανθρακωμένες, καθώς αμέσως μετά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στο έδαφος εκδηλώθηκε φωτιά. Για τον λόγο αυτό, η επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω DNA, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία-νεκροτομή και για τους τρεις νεκρούς. Καθώς δεν βρίσκονται συγγενείς τους στην Ελλάδα, αναμένεται συνεργασία και με την αρμόδια πρεσβεία.

Η προανάκριση για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα έχει ανατεθεί στην αστυνομία. Στο νησί μεταβαίνουν δύο έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα, καθώς και κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων. Τη συλλογή των στοιχείων διενεργεί ο Αστυνομικός Σταθμός Σίφνου, υπό την εποπτεία του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από τη Νάξο για τη φύλαξη του σημείου συντριβής.

Τα σενάρια για την πτώση του ελικοπτέρου

Οι αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου Bell 206. Το πρώτο αφορά πιθανό πρόβλημα στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου, δηλαδή μηχανική βλάβη στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα. Το δεύτερο σενάριο κάνει λόγο για αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης, σχολίασε ότι η απότομη περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος. Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου. Οι ερευνητές του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου βίντεο από τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, καθώς και τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, για να διαπιστώσουν εάν υπήρξε αστοχία κάποιου εξαρτήματος.

Πηγή: Topontiki