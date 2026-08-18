Συνελήφθη 57χρονος στη Φθιώτιδα για πυροβολισμούς, φθορές και ναρκωτικά

Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου στο χωριό της Παλαιάς Γιαννιτσού του Δήμου Μακρακώμης, όταν ένας 57χρονος άνδρας φέρεται να πυροβολούσε λάμπες φωτιστικών και στον αέρα, κοντά στην πλατεία. Οι πρώτοι πυροβολισμοί ακούστηκαν γύρω στις 10:30 το βράδυ και επαναλήφθηκαν 1 με 1,5 ώρα μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας την κινητοποίηση των κατοίκων. Ο άνδρας, ο οποίος δεν είναι μόνιμος κάτοικος του χωριού, συνελήφθη τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, αφού προηγουμένως είχε αρνηθεί να συμμορφωθεί στις συστάσεις του προέδρου της Κοινότητας.

Η αναστάτωση στην Παλαιά Γιαννιτσού

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Παλαιά Γιαννιτσού, ένα χωριό της δυτικής Φθιώτιδας που ανήκει στον Δήμο Μακρακώμης. Οι κάτοικοι του χωριού βίωσαν στιγμές αναστάτωσης όταν άκουσαν επανειλημμένους πυροβολισμούς να πέφτουν κοντά στην πλατεία. Οι πρώτοι πυροβολισμοί καταγράφηκαν περίπου στις 10:30 το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ακολούθησαν και άλλοι, περίπου 1 με 1,5 ώρα μετά τα μεσάνυχτα, εντείνοντας την ανησυχία στην περιοχή.

Ο 57χρονος φέρεται να πυροβολούσε τις λάμπες φωτιστικών ή ακόμη και στον αέρα, με την πράξη του να χαρακτηρίζεται ως «διασκέδαση». Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, προκλήθηκαν φθορές σε λάμπες φωτιστικών, οι οποίες βρέθηκαν σπασμένες στο σημείο.

Η παρέμβαση του προέδρου της Κοινότητας

Με την εκδήλωση των πυροβολισμών, ο πρόεδρος της Κοινότητας, Γιάννης Δεληγιάννης, κινητοποιήθηκε άμεσα για να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε. Φτάνοντας στο σημείο, εντόπισε τον 57χρονο άνδρα και παρατήρησε τις σπασμένες λάμπες φωτιστικών. Ο Γιάννης Δεληγιάννης προσπάθησε να κάνει συστάσεις στον 57χρονο, ζητώντας του να σταματήσει τις ενέργειές του.

Ωστόσο, ο άνδρας φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις του προέδρου της Κοινότητας. Την ίδια ώρα, η αναστάτωση των κατοίκων ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη ειδοποιήσει τις αρχές για το περιστατικό.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας και η αρχική εξαφάνιση

Μετά τις κλήσεις των κατοίκων, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και του Αστυνομικού Τμήματος Σπερχειάδας έφτασαν στην Παλαιά Γιαννιτσού. Παρά την άμεση ανταπόκριση των αρχών, ο 57χρονος είχε προλάβει να εξαφανιστεί από το σημείο πριν την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων. Οι αρχικές προσπάθειες εντοπισμού του δεν απέδωσαν καρπούς εκείνη τη στιγμή.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Σπερχειάδας, ωστόσο, επανήλθαν στην περιοχή τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας. Μετά από συστηματικές αναζητήσεις, κατάφεραν να εντοπίσουν τον 57χρονο άνδρα και να του περάσουν χειροπέδες. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε για τους άσκοπους πυροβολισμούς και τις φθορές που είχε προκαλέσει.

Η έρευνα στο σπίτι και τα ευρήματα

Μετά τη σύλληψη του 57χρονου, ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία του. Η έρευνα διεξήχθη παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν σημαντικά ευρήματα που σχετίζονται με το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν ένα πιστόλι και σφαίρες, τα οποία κατασχέθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, οι αρχές εντόπισαν και ναρκωτικά στην κατοχή του 57χρονου, γεγονός που προσθέτει νέες κατηγορίες στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Η ποινική δικογραφία και η παραπομπή στη δικαιοσύνη

Σε βάρος του 57χρονου σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες για τους άσκοπους πυροβολισμούς, τις φθορές και την κατοχή ναρκωτικών. Με την ολοκλήρωση της δικογραφίας, ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, προκειμένου να λογοδοτήσει για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: Reader