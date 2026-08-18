Πυρκαγιά στα Κόμαρα Διδυμοτείχου και υπό μερικό έλεγχο εκείνη στο Κόμιτο Καρύστου

Δύο μέτωπα πυρκαγιών απασχόλησαν σήμερα τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Μια νέα εστία φωτιάς εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι στα Κόμαρα του Δήμου Διδυμοτείχου, στον Έβρο, ενώ στην Εύβοια, η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κόμιτο Καρύστου τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη και στα δύο σημεία, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Νέα εστία πυρκαγιάς στα Κόμαρα Διδυμοτείχου

Η πυρκαγιά στα Κόμαρα Διδυμοτείχου εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 14:00 σήμερα το μεσημέρι, σε φυτικά υπολείμματα σιτοκαλαμιών. Η περιοχή στην οποία καίει η φωτιά, η οποία χαρακτηρίζεται ως έρπουσα, βρίσκεται στην ευρύτερη ζώνη των Κομάρων του Δήμου Διδυμοτείχου, στον Έβρο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει εναλλαγή καλλιεργειών και δρυοδάσους, γεγονός που καθιστά την κατάσβεση ιδιαίτερα απαιτητική.

Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά στα Κόμαρα, έχουν καεί περίπου τέσσερα στρέμματα δασικής έκτασης. Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν την επέκταση της φωτιάς και να την θέσουν υπό έλεγχο, προστατεύοντας τόσο τις καλλιέργειες όσο και το δάσος της περιοχής.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στον Έβρο

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στα Κόμαρα του Δήμου Διδυμοτείχου, κινητοποιήθηκαν άμεσα σημαντικές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με έξι πυροσβεστικά οχήματα. Η επίγεια δύναμη ενισχύεται επιπλέον από μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Πέρα από τις επίγειες δυνάμεις, στην κατάσβεση συνδράμουν και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Από αέρος, την επιχείρηση υποστηρίζει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για να συμβάλει στον περιορισμό της έρπουσας φωτιά και στην προστασία της δασικής έκτασης.

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Κόμιτο Καρύστου

Στην περιοχή του Κομίτου Καρύστου, στην Εύβοια, η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε δασική έκταση τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Η φωτιά είχε εκδηλωθεί περίπου στις 13:00 το μεσημέρι, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Το γεγονός ότι τέθηκε υπό μερικό έλεγχο αποτελεί ένα θετικό σημάδι στην προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση.

Για την αντιμετώπιση του μετώπου στην Κάρυστο, κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός πυροσβεστών και μέσων. Συγκεκριμένα, 29 πυροσβέστες με δέκα οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση. Επίσης, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) συνέδραμε στο έργο της κατάσβεσης, μαζί με εθελοντές που προσέφεραν την υποστήριξή τους.

Εναέρια υποστήριξη και διερεύνηση αιτιών στην Εύβοια

Η εναέρια υποστήριξη ήταν καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της πυρκαγιάς στο Κόμιτο Καρύστου. Τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προσπάθεια να τεθεί η φωτιά υπό μερικό έλεγχο. Επιπλέον, υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρείχαν συνδρομή, ενισχύοντας τον ανεφοδιασμό νερού στις επίγειες δυνάμεις.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την έναρξη της φωτιάς στη δασική έκταση του Κομίτου Καρύστου, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Πηγή: News.gr