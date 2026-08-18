Φωτιά στο Τεμπλόνι Κέρκυρας: Ισχυρές δυνάμεις στην κατάσβεση και μήνυμα από το 112

Μία μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι της Κέρκυρας. Η φωτιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο επίγειων όσο και εναέριων, με στόχο τον περιορισμό της. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30, ενώ λίγο αργότερα, στις 15:44, εκδόθηκε μήνυμα από το 112.

Επίγειες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή

Για την άμεση αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας, κινητοποιήθηκαν συνολικά 20 πυροσβέστες. Οι επίγειες δυνάμεις περιλαμβάνουν πέντε οχήματα, τα οποία επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση των φλογών.

Στο έργο της πυρόσβεσης συμμετέχει ενεργά και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Πρόκειται για μέλη της 15ης ΕΜΟΔΕ, τα οποία συνδράμουν στις προσπάθειες περιορισμού του μετώπου της φωτιάς. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επικεντρώνουν τις ενέργειές τους στην αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της πυρκαγιάς στην αγροτοδασική έκταση.

Εναέρια μέσα ενισχύουν την κατάσβεση

Από αέρος, η μάχη με τις φλόγες ενισχύεται σημαντικά από την κινητοποίηση συνολικά επτά εναέριων μέσων. Συγκεκριμένα, πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από την πληγείσα περιοχή.

Παράλληλα, δύο ελικόπτερα συνδράμουν ενεργά στο έργο της αεροπυρόσβεσης, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων. Η συντονισμένη δράση των εναέριων και επίγειων τμημάτων κρίνεται απαραίτητη για τον αποτελεσματικό περιορισμό της πυρκαγιάς.

Συνδρομή από την Πολιτική Προστασία

Στο έργο της κατάσβεσης και του περιορισμού της φωτιάς στο Τεμπλόνι παρέχεται σημαντική συνδρομή και από τις τοπικές αρχές. Συγκεκριμένα, η Πολιτική Προστασία του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας έχει κινητοποιηθεί για να υποστηρίξει τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η συνδρομή αυτή περιλαμβάνει την παροχή υδροφόρων οχημάτων, τα οποία τροφοδοτούν με νερό τις επίγειες δυνάμεις. Επιπλέον, μηχανήματα έργου του δήμου έχουν τεθεί στη διάθεση των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην προσπάθεια δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών και στην πρόσβαση σε δύσβατα σημεία.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει ξεκινήσει και η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Για τον σκοπό αυτό, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

Το κλιμάκιο αυτό αναλαμβάνει να συλλέξει στοιχεία και να εξετάσει όλες τις παραμέτρους, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στην αγροτοδασική έκταση του Τεμπλονίου.

Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το σύστημα έκτακτης ανάγκης 112 εξέδωσε μήνυμα προς τους κατοίκους. Το μήνυμα αυτό εστάλη στις 15:44 της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2026, και είχε ως στόχο την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η έκδοση του μηνύματος από το 112 αποτελεί μέρος των προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών και την ετοιμότητα τους σε περίπτωση που χρειαστεί περαιτέρω δράση ή εκκένωση. Η ενημέρωση του κοινού για την κατάσταση είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοια περιστατικά.

Πηγή: Newsit